Шевченківська премія запустила вебсторінку

Шевченківська премія запустила вебсторінку

Укрінформ
Національна премія України імені Тараса Шевченка запустила власну вебсторінку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

"Національна премія України імені Тараса Шевченка продовжує оновлюватися: у неї з'явилася своя вебсторінка. Тепер шортлист і лауреатів нагороди будуть оголошувати на офіційному лендінгу, де також можна буде краще познайомитися із членами журі премії", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Шевченківська премія має стати українським «Оскаром» - ОП

Зазначається, що лендінг з'явився у рамках оновлення премії, яке почали у 2019 році з приходом нової команди Комітету під головуванням Юрія Макарова.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 9 березня оголосив лауреатів 2021 року.

Читайте також: Кінопремія «Золота Дзига» запустила голосування у «глядацькій» номінації

Лауреати визначені в шести номінаціях: у номінації "Публіцистика, журналістика" - Станіслав Асєєв за роботу "В ізоляції"; у номінації "Кіномистецтво" - Валентин Васянович з фільмом "Атлантида"; у номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов з проєктом "Випробування смертю"; у номінації "Література" - Оксана Луцишина з романом "Іван і Феба"; у номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директор агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Єкатерина Сула (виконавчий продюсер), музична агенція "ВУХО" - цикл "Архітектура голосу" і в номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма (композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Урочиста церемонія нагородження премії очікується орієнтовно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-