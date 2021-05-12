Шевченківська премія має стати українським «Оскаром» - ОП
Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", повідомляє Укрінформ.
"Ми спробували перезавантажити Шевченківську премію. Зараз буде інший формат", - наголосив він.
Костюк нагадав, що в цьому році виповнюється 60 років з моменту створення Шевченківської премії, але, за його словами, завжди це був офіціоз, "шароварний стиль", інструмент влади, аби тримати неподалік від себе потрібних діячів культури.
Він пояснив, що оновлення формату премії почали з того, що повністю перезавантажили шевченківський комітет з незалежної процедури.
Також заступник очільника ОП заявив, що після цього спробували уникнути формату "червоної калини, рушників...", переосмислити все в цілому.
"Тому що багато розмов про Шевченка в форматі, в якому він подавався ще за часів Радянського Союзу: старий у кожусі. А він був згустком енергії, драйву. В цьому і полягало перезавантаження", - наголосив Костюк. Крім того, він поінформував, що змінена і процедура нагородження.
"Вона проходила на червоній доріжці, всі у смокінгах. А не так, як раніше, все їздили на Канівську гірку, чекали на Петра Олексійовича чотири години на холоді. Їм швидесенько віддавали речі, фотографувалися і роз'їжджалися. А ми хочемо, щоб це стало нашим "Оскаром", - додав заступник керівника ОП.
Як повідомляв Укрінформ, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 9 березня оголосив лауреатів 2021 року.
Лауреати визначені в шести номінаціях: у номінації "Публіцистика, журналістика" - Станіслав Асєєв за роботу "В ізоляції"; у номінації "Кіномистецтво" - Валентин Васянович з фільмом "Атлантида"; у номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов з проєктом "Випробування смертю"; у номінації "Література" - Оксана Луцишина з романом "Іван і Феба"; у номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директор агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Єкатерина Сула (виконавчий продюсер), музична агенція "ВУХО" - цикл "Архітектура голосу" і в номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма ( композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.
Урочиста церемонія нагородження премії очікується орієнтовно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.