Шевченківська премія має стати українським «Оскаром» - ОП

Національна премія України імені Тараса Шевченка перезавантажена і відбуватиметься в іншому форматі.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк в інтерв'ю інтернет-виданню "Лівий берег", повідомляє Укрінформ.

"Ми спробували перезавантажити Шевченківську премію. Зараз буде інший формат", - наголосив він.

Костюк нагадав, що в цьому році виповнюється 60 років з моменту створення Шевченківської премії, але, за його словами, завжди це був офіціоз, "шароварний стиль", інструмент влади, аби тримати неподалік від себе потрібних діячів культури.

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Він пояснив, що оновлення формату премії почали з того, що повністю перезавантажили шевченківський комітет з незалежної процедури.

Також заступник очільника ОП заявив, що після цього спробували уникнути формату "червоної калини, рушників...", переосмислити все в цілому.

"Тому що багато розмов про Шевченка в форматі, в якому він подавався ще за часів Радянського Союзу: старий у кожусі. А він був згустком енергії, драйву. В цьому і полягало перезавантаження", - наголосив Костюк. Крім того, він поінформував, що змінена і процедура нагородження.

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"Вона проходила на червоній доріжці, всі у смокінгах. А не так, як раніше, все їздили на Канівську гірку, чекали на Петра Олексійовича чотири години на холоді. Їм швидесенько віддавали речі, фотографувалися і роз'їжджалися. А ми хочемо, щоб це стало нашим "Оскаром", - додав заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Комітет із Національної премії України імені Тараса Шевченка 9 березня оголосив лауреатів 2021 року.

Лауреати визначені в шести номінаціях: у номінації "Публіцистика, журналістика" - Станіслав Асєєв за роботу "В ізоляції"; у номінації "Кіномистецтво" - Валентин Васянович з фільмом "Атлантида"; у номінації "Візуальні мистецтва" - Борис Михайлов з проєктом "Випробування смертю"; у номінації "Література" - Оксана Луцишина з романом "Іван і Феба"; у номінації "Музичне мистецтво" - Олександра Андрусик (директор агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Єкатерина Сула (виконавчий продюсер), музична агенція "ВУХО" - цикл "Архітектура голосу" і в номінації "Театральне мистецтво" - Олександр Бегма ( композитор), вистава Verba за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Урочиста церемонія нагородження премії очікується орієнтовно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря.