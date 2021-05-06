Торік в Україні видали більш як 500 тисяч примірників книг і брошур
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний комітет телебачення і радіомовлення.
“Станом на 30 квітня, в Україні видано 495 назв книг і брошур тиражем 544,5 тис. примірників. Це складає 27,2% до кількості назв видань, що вийшли друком за цей же період у 2020 році, і 31,5% у порівнянні до тиражу”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цьогоріч 390 назв видань вийшло українською мовою, їх наклад склав 401 тис. примірників. 64 книги вийшли російською мовою, тираж - 81 тис. примірників; 43 видання - іншими мовами, накладом 62,5 тис. екземплярів.
Окрім того, за цей же період було опубліковано 520 авторефератів дисертацій, тираж яких склав 52 тис. примірників.
Як повідомлялось, загалом минулого року виходило друком 1 529 газет, серед них – 467 загальнодержавної сфери розповсюдження, 214 регіональних (обласних) та 752 місцевої сфери розповсюдження. Загальний наклад усіх газет склав за рік 1 155 243,4 тис. примірників.