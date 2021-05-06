Торік в Україні видали більш як 500 тисяч примірників книг і брошур

Фахівці Книжкової палати України ім. Івана Федорова підрахували, що в Україні за 2021 рік видано 544,5 тис. примірників книг і брошур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний комітет телебачення і радіомовлення .

“Станом на 30 квітня, в Україні видано 495 назв книг і брошур тиражем 544,5 тис. примірників. Це складає 27,2% до кількості назв видань, що вийшли друком за цей же період у 2020 році, і 31,5% у порівнянні до тиражу”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, цьогоріч 390 назв видань вийшло українською мовою, їх наклад склав 401 тис. примірників. 64 книги вийшли російською мовою, тираж - 81 тис. примірників; 43 видання - іншими мовами, накладом 62,5 тис. екземплярів.

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Окрім того, за цей же період було опубліковано 520 авторефератів дисертацій, тираж яких склав 52 тис. примірників.