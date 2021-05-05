В Україні анулювали понад 2 тисячі дозволів на ввезення книг із РФ

Держкомітет теле- і радіомовлення анулював частину раніше виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що виготовлена або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба комітету.

«У переліку анульованих дозволів - 2226 назв книг, які мав намір ввезти імпортер. Проаналізувавши книжкові продажі та запити ринку, ТОВ «ЯКАБУ ТРЕЙД» відмовилося від планів ввозити цю видавничу продукцію та звернулося до Держкомтелерадіо з проханням відповідно до статті 281 Закону України «Про видавничу справу», постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262 «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України» анулювати раніше видані дозволи», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, наказом Держкомтелерадіо доручено вилучити відповідні записи про видачу дозволів з інформаційно-телекомунікаційної системи органів доходів і зборів та Реєстру видавничої продукції держави-агресора, дозволеної до ввезення та розповсюдження на території України.

З текстом наказу можна ознайомитись на сайті Держкомтелерадіо за посиланням.