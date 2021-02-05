«Маячня космічного масштабу»: Зеленський спростував фейк про заборону книг Булгакова

В Україні попри заяви окремих політиків та низки ЗМІ немає жодних проблем з виданням російськомовних книг, а твори письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна можна придбати в центрі Києва.

Як передає Укрінформ, на цьому наголосив Президент Володимир Зеленський у своєму влозі у Фейсбуці, повідомляє Офіс Президента.

«Я міг би докладно розповісти, що за даними Книжкової палати, включно з минулим роком, «Майстра і Маргариту» в Україні видавали 39 разів. Що цей роман є у шкільній програмі. Що на ввезення «Майстра і Маргарити» видано 14 дозволів», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що лише одному видавництву, відповідно до українського законодавства, було відмовлено у ввезенні примірників роману «Майстер і Маргарита».

«Але не через Булгакова, а через передмову, де вказані діячі, які підтримали анексію Криму. Коротше кажучи, новина про заборону Булгакова в Україні – це, як сказав би професор Преображенський, маячня космічного масштабу», – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, у самому центрі Києва можна вільно придбати книги, видані російською мовою. Проте деякі ЗМІ, народні депутати та експерти, ігноруючи цей факт, вводять суспільство в оману.

«Відповім цитатою вже іншого письменника, російського опозиціонера Бориса Акуніна: «Найгірше зло те, що добром прикидається». Як на мене, дуже підходить вищезгаданим товаришам, вищезгаданим ЗМІ. Вони ж, до речі, точно так само брехали, що Україна заборонила книги Акуніна», – зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, Україна щомісяця видає близько тисячі дозволів на ввезення книг із РФ. Загалом у 2020 році Держкомтелерадіо дозволило ввезення в Україну 2 962 найменувань російської видавничої продукції, у 2019 році - 4,3 тис., у 2018 році – майже 14,5 тис.

Фото: Офіс Президента