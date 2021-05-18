Українсько-канадська співачка презентувала онлайн-архів старовинних народних пісень

Українсько-канадська співачка, етномузиколог, музикант гурту Balaklava Blues і Lemon bucket Orkestra Марічка Марчик презентувала онлайн-архів старовинних українських народних пісень.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі проєкту.

Архів "Народні пісні України" було відкрито для вільного перегляду в понеділок, 17 травня, за адресою folk-ukraine.com.

На сайті представлена народна пісенна традиція 14 етнографічних регіонів, включно з Кримом. Кожен регіон репрезентовано десятьма жанрами: пісні весняні та зимові, релігійні, побутові, жартівливі тощо.

Читайте також: Українська народна пісня прозвучала в ефірі словацького радіо

"Цей дизайнерський сайт - результат майже річної роботи Марічки та цілої команди провідних етномузикологів та фольклористів України і сам по собі є витвором мистецтва. Архів має унікальний вигляд - складається з 28 анімованих авторських артколажів, сторенних талановитою художницею Юлею Табенською у співпраці з Марічкою та групою українських дизайнерів. Анімував колажі Андрій Івануса", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для людей з вадами слуху є можливість вивчати пісні через детальні нотні транскрипції, а також деякі відео, які включають наочну демонстрацію звуковисотності пісень.

Кожна пісня представлена текстами українською, транслітерована латиною з коротким перекладом сюжету англійською мовою.

Головна частина матеріалів складається з народнопісенних архівів лабораторій етномузикології Національних музичних академій Києва та Львова, а також приватних архівів фольклористів, записаних переважно у період з 70-х років ХХ сторіччя по сьогодення.

Увесь матеріал доступний українською та англійською мовами, на різних платформах і девайсах.

Сайт розрахований на широке користування школярами, студентами, українською діаспорою та шанувальниками українського фольклору в усьому світі. У планах його постійне поповнення новими матеріалами, розширення жанрових галузей та створення аналогічної бази традиційної інструментальної музики.

Проєкт ініційовано Марічкою Марчик і створено за підтримки українсько-канадського дослідчо-документаційного центру та української діаспори Канади.

Як повідомляв Укрінформ, Марічка Марчик - українська співачка, солістка проєкту Balaklava Blues, у минулому - гуртів «Божичі», «Сонцекльош», «Куку Шанель». Нині зі своїм чоловіком Марком, лідером музичного гурту Lemon Bucket Orkestra, мешкає у Торонто. Роботу над цифровим архівом старовинних пісень розпочала у серпні 2020 року.