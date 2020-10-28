Іванка Червінська презентувала альбом українських народних пісень «Покоси»

Українська співачка Іванка Червінська презентувала новий альбом “Покоси”, випуск якого відкладався з весни через пандемію.

Про це співачка повідомила в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу.

Матеріал готували протягом трьох років, в альбомі — українські народні пісні в сучасному аранжуванні Геннадія Бондаря.

“Альбом “Покоси” був готовий ще навесні, проте через пандемію нам довелося відкласти презентацію, саме тому знайомимо з ним слухачів зараз, у жовтні. Власне, альбом буде доступний для широкого загалу вже у цю п'ятницю, його можна буде звантажувати в мережі, а також слухати на нашому каналі в YouTube.” - сказала Червінська.

З її слів, до альбому увійшло 8 треків, матеріал збирали протягом трьох років. Названий альбом за однією з пісень — “Покоси”. Кліп цієї пісні співачка презентувала напередодні.

Іванка Червінська говорить, що співавтором альбому є Геннадій Бондар (лідер проєкту Gypsy Lyre). Саме його музичний смак ліг в основу аранжування народних пісень, які завдяки цьому звучать по-новому.

“Ми вважаємо, що з таким аранжуванням, осучасненим форматом народних пісень вдасться привернути до них більше молоді, зробити їх популярними серед молоді. Геннадію вдається дуже якісно підкреслити звучання народних пісень сучасними стилями, не здешевити їх, а зробити ще виразнішими” - наголосила співачка.

Іванка Червінська каже, що перші відгуки, які вони з музикантами отримали на альбом від слухачів, дуже позитивні.

Співачка разом із командою наразі працюють над тим, як презентувати пісні не онлайн, а наживо, хоча б для невеликої аудиторії у Києві та Львові.