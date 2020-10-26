Участь в Євробаченні-2021 підтвердила 41 країна

Організатори музичного конкурсу «Євробачення-2021» оголосили список із 41-країни, яка візьме в ньому участь.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті конкурсу.

«Ми вдячні 41 телерадіомовній компанії, які братимуть участь, за те, що вони допомогли нам повернути «Євробачення» в 2021 році», - зазначив виконавчий директор конкурсу «Євробачення-2021» Мартін Остердаль.

Також він наголосив, що склад країн, що візьмуть участь в пісенному конкурсі, «такий самий», що мав бути в 2020 році.

Нині, за словами Остердаля, організатори працюють над сценаріями проведення конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році «Євробачення» скасували через пандемію COVID-19.

У кінці вересня цього року організатори пісенного конкурсу представили чотири варіанти його проведення в 2021 році. В оргкомітеті уточнили, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в світі.

Перший сценарій розвитку подій - традиційний: конкурс пройде в концертному залі Ahoy в Роттердамі з "живими" виступами виконавців і в присутності глядачів. Учасники конкурсу також зможуть брати участі в інших заходах у Роттердамі.

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Згідно з другим сценарієм, між артистами і глядачами буде введено дистанцію в 1,5 м, а делегації - скорочено.

Третій варіант, крім соціального дистанціювання, передбачає обмежену кількість музикантів, які будуть виступати. Крім того, конкурсанти зможуть виступити віддалено зі своїх країн.

Згідно з четвертим сценарієм, передбачається проведення конкурсу за відсутності глядачів в залі і без організації заходів в Роттердамі. Учасники виступлять віддалено зі своїх країн, а їх виступи покажуть в єдиному телешоу з арени Ahoy.

Остаточне рішення про те, за яким же сценарієм пройде Євробачення, буде прийнято на початку 2021 року.

Фото: Thomas Hanses/eurovision.tv