Замість Євробачення проведуть альтернативне шоу - без глядачів

У Нідерландах замість міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення", який цьогоріч не відбудеться через епідемію коронавірусу, влаштують альтернативне шоу Europe Shine A Light.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресслужбу конкурсу.

“Europe Shine A Light відбудеться замість фіналу - 16 травня о 21:00”, - йдеться у повідомленні.

За словами організаторів, це буде шоу “єдності та згуртованості". В ньому можна буде побачити артистів, які мали виступити на "Євробаченні-2020". Проходитиме шоу без аудиторії і транслюватиметься по всій Європі.

“Альтернативне шоу Shine A Light у позаконкурсному форматі відзначить 41 пісню, заявлену на участь у конкурсі 2020 року. А ще забезпечить безліч сюрпризів для шанувальників та глядачів... Шоу має намір об’єднати артистів 2020 року з їхніх країн по всій Європі, щоб виконати хіт минулого" Євробачення " із текстом, який має згуртувати, у зв’язку з ситуацією, в якій ми опинилися”, - зазначають організатори.

Водночас, український мовник UA: Суспільне закликав глядачів надсилати в Instagram улюблені пісні, які лунали на конкурсі Євробачення. Згодом їх опублікують на Instagram-каналі "Євробачення Україна".

Як повідомляв Укрінформ, концертна зала у Роттердамі Ahoy, де мало проходити “Євробачення-2020”, тимчасово перетвориться на місце, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус. Там вже почали встановлювати перші 88 ліжок, але за потреби їх кількість можуть збільшити до 680. З квітня у концертній залі прийматимуть хворих з коронавірусом, які потребують догляду, але яким не потрібна госпіталізація.

Через епідемію коронавірусу "Євробачення-2020" офіційно перенесли на наступний рік.