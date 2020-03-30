Залу, де планували Євробачення, переобладнають для хворих з коронавірусом

Концертна зала у Роттердамі Ahoy, де мало проходити “Євробачення-2020”, тимчасово перетвориться на місце, де надаватимуть допомогу хворим на коронавірус.

Про це повідомляє NU.nl.

“З понеділка у залі Ahoy, що у Роттердамі, створюватимуть умови для розміщення хворих на коронавірус. Вже почали встановлювати перші 88 ліжок, але за потреби це може до 680 ліжок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з квітня концертна зала у Роттердамі прийматиме хворих на коронавірус, які потребують догляду, але яким не потрібна госпіталізація.

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який мав проходити у Роттердамі, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік. Про таке рішення Європейська мовна спілка заявила 18 березня.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.