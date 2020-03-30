Залу, де планували Євробачення, переобладнають для хворих з коронавірусом
Про це повідомляє NU.nl.
“З понеділка у залі Ahoy, що у Роттердамі, створюватимуть умови для розміщення хворих на коронавірус. Вже почали встановлювати перші 88 ліжок, але за потреби це може до 680 ліжок”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з квітня концертна зала у Роттердамі прийматиме хворих на коронавірус, які потребують догляду, але яким не потрібна госпіталізація.
Як повідомляв Укрінформ, цьогорічний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення", який мав проходити у Роттердамі, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік. Про таке рішення Європейська мовна спілка заявила 18 березня.
За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.