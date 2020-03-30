Єврокомісія запускає сайт з протидії фейкам щодо COVID-19

Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla та торговельні онлайн асоціації стикаються з великою кількістю хибного та сфальшованого контенту, що пов'язаний із COVID-19, а також із зусиллями щодо обмеження пандемії.

Такий висновок був оприлюднений в понеділок на сайті Європейської Комісії за підсумками віртуальної зустрічі віцепрезидента Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вери Юрової з представниками онлайн платформ.

«Платформи підтвердили, що спостерігають постійний потік фальшованої та шкідливої інформації, яка, переважно, пов’язана із охороною здоров’я, яку вони вимушені видаляти у великих обсягах. Таким же чином вони вживають заходи з видалення рекламних додатків, що пов’язані із захисним обладнанням на зразок масок», - йдеться у повідомленні.

Всі згадані інтернет-платформи є учасниками так званого Кодексу поведінки проти дезінформації, започаткованого Єврокомісією ще напередодні Європейських виборів у травні минулого року. Під час телеконференції з керівниками цих компаній Юрова наголосила на необхідності більш активного обміну даними між інтернет-провайдерами та організаціями із перевірки фактів, а також надання урядам країн-членів ЄС для реагування прикладів дезінформації, особливо тієї, що пов’язана із системою охорони здоров’я або з діяльністю ВООЗ проти поширення коронавірусу.

Єврокомісія також оголосила про запуск спеціалізованого сайту з протидії дезінформації навколо COVID-19, який міститиме приклади провокаційного контенту та викриватиме їх шляхом надання точної та правдивої інформації щодо заходів ЄС та міжнародних зусиль у подоланні пандемії.

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Як повідомлялося, за даними Worldоmeters, у світі станом на ранок 30 березня зафіксовано 725 230 випадків коронавірусу, з них 34 034 летальних, 152 185 осіб одужали.