Євробачення-2020 скасували через коронавірус

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" який мав проходити у Роттердамі, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба конкурсу.

"Дуже шкода, але ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі", - йдеться у повідомленні.

Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік.

Зазначається, що організатори конкурсу вивчили усі можливі варіанти, але дійшли висновку, що найбезпечніший варіант – перенести конкурс.

Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

У Нідерландах кількість хворих зросла до 2051, померлих – 58. Серед інфікованих коронавірусом - 389 медпрацівників.

У Нідерландах через коронавірус закрили школи, дитсадки, ресторани та кафе. Заборона діятиме до 6 квітня 2020 року.