Євробачення-2020 скасували через коронавірус
Про це повідомляє пресслужба конкурсу.
"Дуже шкода, але ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу Євробачення-2020 у Роттердамі", - йдеться у повідомленні.
Через коронавірус Євробачення-2020 офіційно перенесли на наступний рік.
Зазначається, що організатори конкурсу вивчили усі можливі варіанти, але дійшли висновку, що найбезпечніший варіант – перенести конкурс.
Як повідомляв Укрінформ, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.
У Нідерландах кількість хворих зросла до 2051, померлих – 58. Серед інфікованих коронавірусом - 389 медпрацівників.
У Нідерландах через коронавірус закрили школи, дитсадки, ресторани та кафе. Заборона діятиме до 6 квітня 2020 року.