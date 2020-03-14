На участь у відборі на "Євробачення юних музикантів-2020" подали понад 30 заявок

З 13 березня комітет із відбору учасника на «Євробачення юних музикантів-2020» розпочав опрацьовувати заявки, щоб визначити переможця.

Про це повідомляє Детектор Медіа.

Відбір відбуватиметься за відеозаписами, які учасники надсилали разом з анкетою. У період із 26 березня до 6 квітня оголосять ім’я переможця відбору — представника України.

"Серед заявників на участь у відборі найбільше піаністів і скрипалів. Також подали заявку саксофоністи, арфісти, віолончелісти, флейтисти, кларнетисти й бандуристи. Серед заявників є як лауреати міжнародних конкурсів, так і звичайні учні музичних шкіл", – повідомили на Суспільному.

За словами виконавчого продюсера музичних та розважальних програм суспільного телеканалу «UA: Перший» Станіслава Мєдвєдєва, заявки надійшли з різних міст, а це підтверджує, що в Україні багато талановитих дітей-музикантів.

До складу журі увійшли двоє представників НСТУ – члени правління Дмитро Хоркін та Ярослав Лодигін і вісім авторитетних фахівців зі світу класичної музики – Володимир Шейко, Юрій Василевич, Юрій Кот, Мирослава Которович, Богдана Півненко, Павло Піменов, Ірина Полстянкіна та Тетяна Рощина.

Нагадаємо: 17 лютого 2020 року у НСТУ прийняли рішення повернутися на конкурс класичної музики, який організовує Європейська мовна спілка (ЄМС), – «Євробачення юних музикантів» (Eurovision Young Musicians).