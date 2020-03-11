Суспільне просить в уряду допомоги - інакше робота зупиниться

Суспільний мовник України опинився під загрозою повної зупинки роботи й припинення мовлення всіх теле-, радіо- та діджитал-каналів.

Про це йдеться у відкритому листі Суспільного до Кабінету міністрів.

Як зазначається, є лише дві причини такої ситуації, і правління Суспільного мовника переконане, що обидві вони можуть бути вирішені за негайного втручання уряду.

«Найперша проблема, що торкнулася всіх без винятку працівників телерадіокомпанії — затримка виплати заробітної плати. Понад чотири тисячі працівників Суспільного мовника не отримали заробітної плати в лютому й можуть не отримати її і в березні, адже досі не затверджено паспорт відповідної бюджетної програми та не внесено належних змін до постанови Кабінету Міністрів України (від 25 січня 2017 року №30) щодо порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки ПАТ «НСТУ». Оскільки змінився головний розпорядник бюджетних коштів для телерадіокомпанії (раніше це був Державний комітет телебачення і радіомовлення України, наразі ж — Міністерство культури, молоді та спорту України)», - наголошують у Суспільному.

Як зазначається, усі необхідні документи зі свого боку Суспільний мовник подав ще в січні, відбувалося погодження у відповідних міністерств, а зі зміною складу уряду вся процедура відбулася повторно.

«Залишати працівників найбільшого незалежного медіа країни без жодної оплати праці через затягування документарних процедур - неприпустимо в демократичній правовій державі. Змушені констатувати, що тривалі затримки з виплатами можуть призвести до звільнення найбільш професійних працівників, серед яких основну частину становитимуть журналісти», - йдеться у листі.

У зв’язку із ситуацією, що склалася, правління Суспільного мовника звертається до новообраного Кабміну з проханням на найближчому засіданні розглянути питання та внести необхідні зміни до постанови від 25 січня 2017 року №30, а також пришвидшити затвердження паспорта бюджетної програми відповідним головним розпорядником.

Другим і найбільшим викликом для Суспільного мовника залишається блокування рахунків телерадіокомпанії.

«Ще з лютого Суспільний мовник не може здійснювати жодних видатків, адже постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника, у межах виконавчого провадження щодо стягнення із Суспільного боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства «Євроньюз», - зазначається у зверненні.

Також нагадується, що співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з «Євроньюз» розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії «Євроньюз», що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес.

Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

«Наразі арешт рахунків уже зупинив підготовку до трансляції в Україні Олімпіади-2020, унеможливлює належне представлення та участь у Євробаченні-2020, також повністю зупинив усі нові проєкти Суспільного, зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Робота телерадіокомпанії, а це два національні телеканали (UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА), три національні радіоканали (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь, UA: Радіо Культура), а також діджитал-платформи та теле- й радіоканали в кожному куточку країни, потребує щоденних видатків: оплати трансляції, відряджень журналістів, оплати робіт та послуг підрядників, комунальних платежів, обов’язкових зборів. Із замороженими рахунками робота Суспільного незабаром зовсім зупиниться. Окрім того, телерадіокомпанія має низку зобов’язань перед міжнародними партнерами, виконувати які не зможе через блокування рахунків», - підкреслюється у листі.

У зв'язку з цим Суспільний мовник звертається до Кабінету міністрів з проханням ініціювати виділення з державного бюджету окремих коштів для погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії (10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору), а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Як наголошується, вищезазначені рішення з боку уряду дадуть змогу розблокувати роботу Суспільного мовника, забезпечити планову підготовку країни до участі в міжнародних подіях та їх висвітлення в Україні, а також належне виконання зобов’язань перед контрагентами й міжнародними партнерами.