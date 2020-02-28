Заблоковані рахунки “Суспільного”: Бородянський заявив, що рішення є

Міністерство культури, молоді та спорту (МКМС) спільно з Міністерством фінансів напрацювали рішення щодо ситуації, яка склалася з арештом рахунків Суспільного мовника через заборгованість.

Про це повідомив очільник МКМС Володимир Бородянський у Telegram.

"Суспільний мовник не передбачив у бюджеті коштів на погашення заборгованості. МКМС, аби уникнути ситуації щодо можливого припинення мовлення, разом з Мінфіном прийняте рішення щодо наближення фінансування, аби Суспільне мало можливість розрахуватися з боргами негайно. Сума, яка заблокована в Швейцарії, повернеться до бюджету, і МКМС буде ініціювати зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Суспільного мовника на суму сплаченого боргу за рахунок повернених із Швейцарії коштів, що забезпечить сталість розвитку Суспільного мовника", - написав Бородянський.

Він додав, що ситуація з можливим відключенням через борги телеканалу "UA: Суспільне" є неприпустимою.

Раніше 28 лютого Суспільний мовник заявив, що арешт його рахунків за борги блокує його роботу, а також ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" і трансляцію Олімпіади-2020.

Як зазначається у заяві мовника, постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника. Згідно із заявою, 18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із "Суспільного" боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

Мовник у своїй заяві наголошував, що співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення "Суспільного". Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес. Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність.

Суспільний мовник підкреслив, що "наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів "Суспільного", зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ". Крім того, згідно з заявою "Суспільного", арешт призведе і до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів "Суспільного", діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

Повідомлялося також, що Суспільний мовник звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

Як повідомляв Укрінформ, Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Україну на конкурсі представлятиме гурт Gо-A, який виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу 12 травня.

Літня Олімпіада-2020 в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.