"Суспільному" арештували всі рахунки: під загрозою — трансляція Євробачення та Олімпіади

Суспільний мовник заявляє, що арешт рахунків за борги блокує його роботу, а також ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" і трансляцію Олімпіади-2020.

Про це йдеться у заяві мовника, оприлюдненій 28 лютого у Facebook.

"Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із "Суспільного" боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

"Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес. Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність", - наголошується у заяві.

Суспільний мовник підкреслює, що "наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів "Суспільного", зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ".

Повідомляється також, що найближчим часом арешт призведе і до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів "Суспільного", діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

"Уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки", - зазначається у заяві.

Її автори додають, що навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії "Євроньюз". Отож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн.

"Отже, реалізація річного плану діяльності телерадіокомпанії буде неможливою. "Суспільне" знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення", - наголосили у "Суспільному".

Повідомляється також, що в ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

"Команда "Суспільного" звертає увагу громадськості на те, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів — неможливе, а відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні", - підсумовують автори заяви.

Як повідомляв Укрінформ, Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Україну на конкурсі представлятиме гурт Gо-A, який виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу 12 травня.

Літня Олімпіада-2020 в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.