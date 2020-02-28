"Суспільному" арештували всі рахунки: під загрозою — трансляція Євробачення та Олімпіади

Укрінформ
Суспільний мовник заявляє, що арешт рахунків за борги блокує його роботу, а також ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" і трансляцію Олімпіади-2020.

Про це йдеться у заяві мовника, оприлюдненій 28 лютого у Facebook.

"Постановами Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України від 18 лютого 2020 року та від 20 лютого 2020 року №61321781 було накладено арешт на кошти, що є на рахунках Суспільного мовника", - йдеться у заяві.

Зазначається, що 18 лютого Міністерство юстиції України відкрило виконавче провадження щодо стягнення із "Суспільного" боргу в сумі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів та 73 080 грн судового збору на користь акціонерного товариства "Євроньюз".

"Співпраця колишньої державної Національної телекомпанії України з "Євроньюз" розпочалася 2010 року ще до створення Суспільного мовника. Згодом із бюджету було припинене виділення коштів на оплату ліцензійних платежів за договором про створення українськомовної версії "Євроньюз", що й спричинило появу боргу та відповідний судовий процес. Суспільний мовник отримав цей борг у спадок як правонаступник усіх прав та обов’язків колишньої державної Національної телекомпанії України, яка припинила свою діяльність", - наголошується у заяві.

Суспільний мовник підкреслює, що "наразі арешт рахунків уже унеможливив підготовку до трансляції Олімпіади-2020, блокує забезпечення участі України в Євробаченні-2020, зупинив запуск нових проєктів "Суспільного", зокрема запуск нової Суспільної студії в ефірі телеканалу UA: ПЕРШИЙ".

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Повідомляється також, що найближчим часом арешт призведе і до повної зупинки діяльності телерадіокомпанії, адже заблокована можливість здійснювати необхідні видатки для роботи національних телеканалів мовника (UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА), усіх регіональних каналів "Суспільного", діджитал-платформ та трьох каналів радіо (UA: Українське радіо, UA: Радіо Промінь та UA: Радіо Культура).

"Уже тиждень Суспільний мовник звертається по допомогу до Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства культури, молоді та спорту України й Міністерства юстиції України, проте не отримує відповіді та потрібної з боку держави підтримки", - зазначається у заяві.

Її автори додають, що навіть при наближенні видатків за бюджетною програмою, котра передбачена цьогоріч для телерадіокомпанії, усі отримані з бюджету кошти будуть негайно ж перераховані з рахунків Суспільного мовника до компанії "Євроньюз". Отож із запланованого та передбаченого законом бюджету на 2020 рік Суспільний мовник недоотримає майже 300 млн грн.

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"Отже, реалізація річного плану діяльності телерадіокомпанії буде неможливою. "Суспільне" знову перейде в режим виживання, як це й було в попередні роки через колосальне недофінансування, коли мовник міг здійснювати лише базові видатки, без жодних належних вкладень у виробництво нового контенту чи технічне переоснащення", - наголосили у "Суспільному".

Повідомляється також, що в ситуації, що склалася, Суспільний мовник далі звертається до відповідних міністерств задля ініціювання виділення з державного бюджету окремих коштів для термінового погашення наявної заборгованості колишньої державної компанії, а також 1,6 млн євро виконавчого збору, що телерадіокомпанія має сплатити додатково.

"Команда "Суспільного" звертає увагу громадськості на те, що створення незалежної телерадіокомпанії з переданням їй величезних державних боргів — неможливе, а відсутність допомоги з боку державних органів у вирішенні цієї проблеми призведе до повної зупинки суспільного мовлення в Україні", - підсумовують автори заяви.

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Як повідомляв Укрінформ, Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 та 16 травня 2020 року в Роттердамі, Нідерланди. Україну на конкурсі представлятиме гурт Gо-A, який виступатиме у першому півфіналі пісенного конкурсу 12 травня.

Літня Олімпіада-2020 в Токіо повинна пройти з 24 липня по 9 серпня.  

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