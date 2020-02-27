НСЖУ запевняє, що нічим не загрожує конкурсу до наглядової ради НСТУ

У Національній спілці журналістів заявляють, що про жодну монополізацію наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) з боку НСЖУ через участь обласних журналістських осередків не йдеться, адже від громадських об’єднань у сфері журналістики обирається всього один із 17 членів наглядової ради.

Про це йдеться у заяві НСЖУ з приводу ситуації, що склалася навколо участі в конференціях із обрання членів наглядової ради НСТУ.

"Національна спілка журналістів України висловлює протест проти наміру Національної ради з питань телебачення та радіомовлення позбавити творчі спілки права на участь у майбутніх конференціях з обрання членів наглядової ради ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України", - йдеться у заяві.

У НСЖУ нагадали, що рішення рекомендувати Національній раді з питань телебачення і радіомовлення не розглядати заяви від творчих спілок і благодійних фондів на своєму засіданні 20 лютого вже ухвалила створена Нацрадою Громадська комісія з оцінки відповідності документів, поданих для обрання членів наглядової ради ПАТ "НСТУ".

У Спілці стверджують, що "про жодну монополізацію керівного органу Суспільного з боку НСЖУ через участь обласних журналістських осередків не може бути й мови, адже від громадських об’єднань у сфері журналістики обирається всього один із 17 членів Наглядової ради".

У заяві також підкреслюється, що з юридичного боку НСЖУ є громадським формуванням.

"За своїм правовим статусом всі обласні організації НСЖУ є окремими юридичними особами, що належним чином зареєстровані шляхом внесення відомостей про них до Єдиного державного реєстру громадських формувань. Вони є повністю самостійними у здійсненні своєї діяльності та прийнятті будь-яких управлінських рішень. Тому по відношенню до обласних організацій НСЖУ недоцільно вживати такі терміни, як "відокремлений підрозділ" або "структурний підрозділ", - заявили в НСЖУ.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Інститут масової інформації (ІМІ) звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням розглянути загрозу монополізації конкурсу до наглядової ради НСТУ з боку Національної спілки журналістів України.

В ІМІ нагадали, що на сайті Нацради було оприлюднено список організацій, які подали заявки на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій щодо делегування представника до наглядової ради ПАТ "НСТУ" у сфері журналістики. Згідно з цим списком, до участі в конкурсі як окремі організації подалися понад 20 регіональних організацій НСЖУ, які, по суті, є її структурними підрозділами, зазначили в ІМІ.

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Юрист ІМІ Алі Сафаров зазначив, що відповідно до ст. 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" делегувати представників до складу наглядової ради повинні окремі організації. "Між тим, згідно з даними офіційного сайту Національної ради, станом на 19 лютого ц.р. аналогічні заяви подала 21 обласна організація Національної спілки журналістів України, а також безпосередньо НСЖУ", – заявив Сафаров.

На його думку, регіональні організації НСЖУ діють у межах загальної організації і не відповідають вимогам, визначеним частиною 2 статті 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо громадських об’єднань та асоціацій, які мають право делегувати представників до складу наглядової ради.

"В іншому разі Національна спілка журналістів України, по суті, автоматично отримувала б монопольне право визначати представника до наглядової ради ПАТ "НСТУ" у сфері журналістики", – заявив юрист.

ІМІ закликала Нацраду та Громадську комісію з питань проведення конференцій для обрання наглядової ради ПАТ "НСТУ" ухвалити рішення, чи можуть допускатися до участі у відповідній конференції у сфері журналістики організації, які є структурними частинами одного цілого (в цьому випадку – Національної спілки журналістів України).