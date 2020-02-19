ІМІ закликає Нацраду розглянути загрозу монополізації конкурсу до Наглядової ради НСТУ
Про це повідомляється на сайті Інституту масової інформації.
"На сайті Нацради було оприлюднено список організацій, які подали заявки на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій щодо делегування представника до наглядової ради ПАТ "НСТУ" у сфері журналістики.
Згідно з цим списком, до участі в конкурсі як окремі організації подалися понад 20 регіональних організацій НСЖУ, які, по суті, є її структурними підрозділами", - йдеться у повідомленні.
Юрист ІМІ Алі Сафаров зазначив, що відповідно до ст. 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" делегувати представників до складу наглядової ради повинні окремі організації. "Між тим, згідно з даними офіційного сайту Національної ради, станом на 19 лютого ц.р. аналогічні заяви подала 21 обласна організація Національної спілки журналістів України, а також безпосередньо НСЖУ", – заявив Сафаров.
На його думку, регіональні організації НСЖУ діють у межах загальної організації і не відповідають вимогам, визначеним частиною 2 статті 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо громадських об’єднань та асоціацій, які мають право делегувати представників до складу наглядової ради.
"В іншому разі Національна спілка журналістів України, по суті, автоматично отримувала б монопольне право визначати представника до наглядової ради ПАТ "НСТУ" у сфері журналістики", – заявив юрист.
ІМІ закликає Нацраду та Громадську комісію з питань проведення конференцій для обрання наглядової ради ПАТ "НСТУ" ухвалити рішення, чи можуть допускатися до участі у відповідній конференції у сфері журналістики організації, які є структурними частинами одного цілого (в цьому випадку – Національної спілки журналістів України).