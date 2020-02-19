ІМІ закликає Нацраду розглянути загрозу монополізації конкурсу до Наглядової ради НСТУ

Інститут масової інформації звертається до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням розглянути загрозу монополізації конкурсу до наглядової ради НСТУ з боку Національної спілки журналістів України.

Про це повідомляється на сайті Інституту масової інформації.

"На сайті Нацради було оприлюднено список організацій, які подали заявки на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій щодо делегування представника до наглядової ради ПАТ "НСТУ" у сфері журналістики.

Згідно з цим списком, до участі в конкурсі як окремі організації подалися понад 20 регіональних організацій НСЖУ, які, по суті, є її структурними підрозділами", - йдеться у повідомленні.

Юрист ІМІ Алі Сафаров зазначив, що відповідно до ст. 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" делегувати представників до складу наглядової ради повинні окремі організації. "Між тим, згідно з даними офіційного сайту Національної ради, станом на 19 лютого ц.р. аналогічні заяви подала 21 обласна організація Національної спілки журналістів України, а також безпосередньо НСЖУ", – заявив Сафаров.

На його думку, регіональні організації НСЖУ діють у межах загальної організації і не відповідають вимогам, визначеним частиною 2 статті 8 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" щодо громадських об’єднань та асоціацій, які мають право делегувати представників до складу наглядової ради.

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"В іншому разі Національна спілка журналістів України, по суті, автоматично отримувала б монопольне право визначати представника до наглядової ради ПАТ "НСТУ" у сфері журналістики", – заявив юрист.

ІМІ закликає Нацраду та Громадську комісію з питань проведення конференцій для обрання наглядової ради ПАТ "НСТУ" ухвалити рішення, чи можуть допускатися до участі у відповідній конференції у сфері журналістики організації, які є структурними частинами одного цілого (в цьому випадку – Національної спілки журналістів України).