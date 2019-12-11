Оголошується прийом документів для обрання члена Наглядової ради НСТУ у сфері місцевого самоврядування

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення оголошує про прийом заяв громадських об’єднань та асоціацій, що діють у сфері місцевого самоврядування, на участь у Конференції для обрання члена Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».

До участі в Конференції допускаються об’єднання, які відповідають таким вимогам:

1) здійснюють основну діяльність у сфері місцевого самоврядування.

2) строк діяльності у відповідній сфері становить не менше як три роки до дня подання заяви на участь у Конференції;

3) членами об’єднання є авторитетні у відповідній сфері особи;

4) діяльність об’єднання є активною (упродовж останніх трьох років об’єднання організовувало періодично, не рідше ніж кілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціювало публічні обговорення актуальних питань, дискусії у професійній сфері тощо).

Заяви приймаються у робочі дні з 9 по 23 грудня 2019 року за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, 01601, кім. 402, з 9:00 до 18:00, п’ятниця з 9:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00) та надсилаються e-mail: presstvr@nrada.gov.ua.

Об’єднання, які мають намір взяти участь у Конференції, подають:

письмову заяву, підписану керівником об’єднання, за визначеною формою;

витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

копію установчого документа об’єднання;

витяг із протоколу засідання керівного органу об’єднання щодо обрання керівника об’єднання.

Документи подаються в паперовій і електронній формах.

Докладна інформація на веб-сайті Національної ради: https://www.nrada.gov.ua/public-broadcasting/, телефон для довідок: 278-75-75.

Ілюстрація з сайту stv.detector.media