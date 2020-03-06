Блокування Суспільного: Незалежна медіарада просить уряд вирішити питання

Незалежна медійна рада звернулася до Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та членів новопризначеного уряду із закликом невідкладно вирішити проблему з боргом ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України" перед компанією Euronews SA.

Звернення оприлюднене 6 березня на сайті медіаради.

"Допоки ситуація з боргом не буде цілковито вирішена, український суспільний мовник перебуватиме в підвішеному стані, не зможе виконувати свою місію, а реформа – гальмуватиме. Оскільки йдеться про успадкований борг ще державного телерадіомовника, вирішення цього питання – саме в компетенції уряду", - йдеться у зверненні.

Як зазначають його автори, наприкінці лютого 2020 року стало відомо про те, що Державна виконавча служба наклала арешт на рахунки суспільного мовлення у зв’язку з рішенням Вищого господарського суду від 5.09.2017 про погашення боргу Національної телекомпанії України - попередника ПАТ "НСТУ" - за ліцензійними платежами 2013-2014 рр. в розмірі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів.

"Співпраця з Euronews SA почалася за ініціативи уряду Азарова у 2010 році. Тодішній уряд доручив Держкомтелерадіо та НТКУ провести правову оцінку проєкту договору та забезпечити укладення зазначеного договору з телеканалом Euronews. Доручаючи укласти таку угоду, уряд мав розуміти вартість такого рішення і забезпечувати щорічні асигнування в розмірі 5,5 млн євро на оплату ліцензійних платежів. Проте уже за три роки гроші на ці потреби перестали виділялися, що і спричинило появу боргу державного мовника, основним джерелом фінансування якого був державний бюджет", - наголошується у зверненні.

Там також зазначається, що під час процесу перетворення 28 державних мовників на суспільного мовника питання боргу НТКУ неодноразово порушувалося, у тому числі і в рамках судового процесу, але вирішення цієї проблеми не було знайдено. Внаслідок такої бездіяльності на рахунках швейцарського банку уже третій рік заморожені 15 мільйонів євро застави України в рамках проведення Євробачення 2017 року, йдеться у зверненні.

Незалежна медійна рада наголошує, що існування суспільного мовлення в демократичному суспільстві є одним з елементів забезпечення тієї самої демократії.

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"Саме суспільне мовлення забезпечує орієнтири для всього медійного ринку і виробляє контент, спрямований на різноманітні верстви населення, чого не роблять комерційні мовники. З часу ухвалення перших рішень про перетворення масиву державних телекомпаній на суспільного мовника ми спостерігаємо систематичні перепони на шляху створення Суспільного. Це і ситуація з державним підприємством "Укртелефільм", яка заморозила реформу на рік, це і обрізання, всупереч закону про Суспільне, фінансування, яке протягом двох років не могло забезпечити різку зміну контенту, який би ознаменував перехід від УТ-1 до суспільного мовлення", - зауважують автори звернення.

Підкреслюється також, що ухвалення бюджету на 2020 рік, який передбачив 85% фінансування суспільного мовлення, вперше б дозволило суттєво змінити програмне наповнення і обличчя суспільного мовлення – адже саме брак змін контенту є об’єктом постійної критики як з боку політикуму, так і з боку експертів та й глядачів.

"Проте з початку 2020 року почалися дії, які мають ознаки продовження фінансового тиску на компанію. Попри заявлену суму в 1,7 млрд гривень, основні виплати заплановані на ІІІ-IV квартал, що з самого початку року поставило під загрозу запуск нового сезону, який потребує проведення тривалих і складних тендерних процедур як на закупівлю контенту, форматів, так і на оновлення матеріально-технічної бази. А арешт рахунків уже зараз може призвести до зриву підготовки і участі гурту GO_A в Євробаченні, зриву трансляції Олімпійських ігор та всіх проєктів, які почали готуватися чи планувалися до запуску в 2020 році. Вилучення 308 мільйонів гривень з бюджету суспільного мовлення (враховуючи судовий збір) – це повернення до ситуації, коли буде неможливо якісно оновити сітку мовлення, а відтак – підриває можливість виконання суспільним мовленням своїх завдань і місії", - наголосили в Незалежній медіараді.

В організації також підкреслюють, що 2020 рік є ключовим в реформі суспільного мовлення. "Уряд України має усвідомити, що існування якісного "незручного суспільного мовлення" насправді є вигідним різним учасникам політичного процесу, в тому числі для того, щоби мати якісний канал інформування про стан процесів в Україні, як про зловживання на середній чи низовій ланці, так і про явища, про які в силу різних причин може не доходити інформація офіційними каналами комунікації. Якісний і належно профінансований суспільний мовник – це гарантія якісної взаємодії влади і населення і, зрештою, зміна культури взаємодії суспільства і влади", - заявляють автори звернення.

Саме тому, на їхнє переконання, "вирішення питання з припиненням фінансового тиску на суспільне мовлення" через закриття питання щодо боргу перед телекомпанією Euronews і забезпечення у проєкті державного бюджету на 2021 рік повного фінансування суспільного мовлення має стати одним з пріоритетів новообраного уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 28 лютого Суспільний мовник заявив, що арешт його рахунків за борги блокує його роботу, а також ставить під сумнів участь України у пісенному конкурсі "Євробачення" і трансляцію Олімпіади-2020.

Зі свого боку ексміністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляв, що МКМС спільно з Міністерством фінансів напрацювали рішення щодо ситуації, яка склалася з арештом рахунків Суспільного мовника через заборгованість.