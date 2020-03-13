Долю "Євробачення-2020" вирішать у квітні

Остаточне рішення щодо проведення або скасування конкурсу “Євробачення-2020”, який прийматиме Роттердам, має бути ухвалене на початку квітня.

Про це заявив мер Роттердама (Нідерланди) Ахмед Абуталеб, повідомляє Суспільне UA.

"У нас є два варіанти: Європейська мовна спілка та суспільний мовник можуть ухвалити рішення про проведення або скасування. Але зараз рано говорити", — сказав міський голова Роттердама.

За його словами, відповідне рішення ухвалять орієнтовно 5-6 квітня, коли вже монтуватимуть сцену.

За інформацією NU.nl, 12 березня в Нідерландах були оголошені заходи щодо протидії подальшому поширенню коронавірусу. Зокрема, до 31 березня заборонено проведення подій за участю більш як ста людей.

Як повідомлялося, пісенний конкурс "Євробачення-2020" має стартувати 12 травня. Півфінали конкурсу відбудуться 12 та 14 травня, фінал — 16 травня.

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22 лютого у Національному відборі на конкурс "Євробачення-2020" від України переміг гурт Go_A з піснею "Solovey". У Роттердамі український колектив має виступати у першому півфіналі.