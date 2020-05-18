Дитяче Євробачення-2020 відбудеться восени у Варшаві

Пісенний конкурс "Дитяче Євробачення-2020" відбудеться цього року у Варшаві.

Про це інформує Суспільне.

"Європейська мовна спілка повідомила, що провести «Дитяче Євробачення» планують 29 листопада", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме "Дитяче Євробачення" удруге поспіль.

Цьогорічне гасло конкурсу "Зруш світ" (Move the World) покликане нагадати про силу єдності. У дитинстві нам здається, що всі важливі речі роблять відомі люди: учені, космонавти, спортсмени та актори. Але це не так: щодня мільйони людей у всьому світі сумлінно виконують свої обов'язки, рухаючи світ.

"Події останніх місяців показали нам цінність єдності, доброти й співпраці. Великі музичні проєкти, як от пісенний конкурс "Євробачення", важливі, оскільки вони вселяють оптимізм та надію. Гасло цьогорічного Дитячого Євробачення "Зруш світ" підкреслює значущість позитивних дій задля загального блага. Однією з таких дій є конкурс "Євробачення". Радий, що після успіху торішньої події TVP знову обрали організатором цього неймовірного музичного заходу", - зазначив в. о. президента TVP Мацей Лопінський.

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Торік Україну на "Дитячому Євробаченні" представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music. Україна також візьме участь у "Дитячому Євробаченні-2020".

Пісенний конкурс "Дитяче Євробачення" вперше провели 2003 року. Відтоді в ньому взяли участь 39 країн. За 14 років участі в конкурсі Україна здобувала: перше місце 2012 року — Анастасія Петрик; 2008 та 2013 року другі місця — Вікторія Петрик і Софія Тарасова відповідно; четверте місце 2018 року — Дарина Красновецька; 2009 року п’яте місце — Андранік Алексанян.