Телеглядачі обрали найкращу пісню в історії Євробачення

Під час фінального онлайн-концерту Євробачення 2020 телеглядачі назвали пісню ABBA кращою за всю історію конкурсу.

Про це повідомляє ВВС.

Шведський квартет виграв Євробачення в 1974 році в Брайтоні. Їх пісня Waterloo очолювали хіт-паради в Великій Британії. У всьому світі було продано понад шість мільйонів копій.

Нагадаємо: 18 березня Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати проведення конкурсу в Роттердамі, наміченого на травень 2020 року, через загрозу поширення коронавірусу. 17 травня Європейська спілка мовників (EBU) домовилася з представниками Нідерландів, що у 2021 році конкурс Євробачення 2021 пройде в Роттердамі на Ahoy Arena.

Також було прийнято рішення, що у 2021 році учасники не зможуть брати участь з тими піснями, які збиралися представляти в цьому році.