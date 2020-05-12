Go_A на Євробаченні-2021 знов заспіває пісню в стилі електрофольк

На пісенному конкурсі Євробачення-2021 переможець національного відбору гурт Go_A знов підготує пісню в своєму стилі.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів засновник гурту, музикант Тарас Шевченко.

«Я вважаю, що ми перемогли у нацвідборі тому, що не намагалися бути кимось тим, ким ми не є. Ми робили ту музику, що й раніше, тобто комбінацію фольклору й електронної музики. Думаю, що нова пісня буде саме такою. Яка конкретно? Ще є рік, і варіантів може бути багато. Можливо, ми напишемо декілька пісень і попросимо фанів вирішувати, з якою саме нам їхати», - сказав Шевченко.

Водночас він зазначив, що їхню музику, взагалі українську музику дуже добре сприймають у світі і гурт готовий представляти Україну на «Євробаченні-2021», так само, як був готовий цьогоріч.

«Ми зрозуміли, що це може бути цікаво не тільки тут, а й у Європі. Наскільки я знаю, нашу пісню «Соловей» грають на радіо в Італії, Греції. Нам подобається нести українську музику, мову, культуру в світ. Тож так, ми цілком готові до того, щоб представляти Україну на Євробаченні-2021», - підкреслив музикант.

Як повідомлялося, 18 березня 2020 року «Євробачення-2020» скасували через пандемію коронавірусу. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей». Національна суспільна телерадіокомпанія України та СТБ заявили, що у зв’язку зі скасуванням конкурсу артистам запропоновано залишатися представниками України у 2021 році. Тож національного відбору наступного року не буде. Проте згідно з правилами конкурсу Go_A мають написати нову пісню, з якою поїдуть на «Євробачення-2021», що відбудеться у Роттердамі.