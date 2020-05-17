Європейська мовна спілка вирішила, де відбудеться Євробачення-2021

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2021 році відбудеться в Роттердамі.

Про це 16 травня оголосили під час спеціального шоу Europe Shine A Light (Європа запалює світло).

Цим івентом організатори замінили фінал пісенного конкурсу, який мав відбутися в Роттердамі та був скасований через пандемію коронавірусу у світі.

Під час трансляції глядачі змогли насолодитися виступами представників різних країн. У шоу взяли участь представники 41 країни, які мали виступити на Євробаченні-2020. Окрім цього, у прямому ефірі з'явились зірок попередніх шоу - Дункан Лоуренс, Нетта Барзілай, Монс Сельмерлев.

Кожен з учасників Євробачення-2020 виконав хіт Love Shine a Light у себе вдома. Організатори альтернативного шоу показали на екрані усіх співаків та гурти, які повинні були боротися за перемогу на сцені Роттердаму. Когось із них ми побачимо наступного року, а хтось попрощається із мрією представляти свою країну на Євробаченні.

Фото: EBU / Kris Pouw