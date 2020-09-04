США запускають власну версію Євробачення

Америка готується до запуску власного пісенного конкурсу за форматом Євробачення.

Перший American Song Contest глядачі побачать вже 2021 року. Змагатимуться у ньому не представники різних країн, як у Євробаченні, а співаки з 50-ти штатів.

Про це повідомляє Media Business Reports, передає Укрінформ.

«Відомо, що учасники (солісти, дуети та гурти до шести людей) проходитимуть від п'яти до десяти телевізійних відбіркових турів, за результатами яких потраплять до півфіналів та гранд-фіналу, який транслюватимуть у прайм-тайм. Втім, який мовник транслюватиме конкурс - суспільний PBS чи інший телеканал, поки невідомо», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, за американським пісенним конкурсом, команда якого має довгострокову ліцензію на його проведення в США, та появою бренду Європейської мовної спілки в США стоять провідні діячі в галузі розваг, музики й телебачення: креативний продюсер Андрес Ленхофф; телеведучий і продюсер Пітер Сеттман; телевізійний продюсер та продюсер масштабних заходів Ола Мельциг; у минулому учасник Євробачення, а згодом його продюсер Крістер Бьоркман; продюсер і телевізійний виконавчий продюсер Бен Сільверман.

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Напередодні Євробачення в США команда продюсерів Propagate Content та пісенного конкурсу сформує Американську академію пісенного конкурсу - The American Song Contest Academy. До неї увійдуть професійні виконавці із США, котрі представлятимуть усі музичні жанри. Вони створять журі з артистів та діячів музичної індустрії, які разом із регіональною аудиторією відбиратимуть найкращі таланти з 50-ти штатів для участі в конкурсі.