Національний відбір на Дитяче Євробачення завершив прийом заявок

Прийом заявок на участь у цьогорічному національному відборі Дитячого Євробачення завершився.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

«Заявки опрацюють впродовж двох днів, і 28 серпня буде оприлюднено короткий список учасників, які набрали найбільшу кількість оцінок балів від Суспільного та глядачів», - ідеться в повідомленні.

Як розповіла Суспільному голова національної делегації на Дитячому Євробаченні Оксана Скибінська, цього року національний відбір включає 5 етапів.

«До шортлиста ввійде 11 учасників, які подавали заявки. Це 8 представників учасників, які подавали власну оригінальну пісню, двоє учасників, які подали кавер і ще один учасник, відео якого набрало найбільшу кількість вподобань в інтернеті», – зазначила вона.

Скибінська зауважила, що наразі вже опубліковано понад 50 заявок, і «ще досить велика кількість знаходиться в обробці, тому що публікуються лише ті заявки, які відповідають положенням про національний відбір». «Протягом сьогоднішнього дня (25 серпня - ред.) кількість може збільшитись», - додала вона.

Надалі учасники, які подали кавери, запишуть пісню, яку їм надасть Суспільне.

«Ті учасники, які подавали кавер, отримають пісню, яку зможуть самостійно записати, і вже тоді з 11 оригінальних пісень, які будуть на сайті, журі, а також онлайн-глядачі оберуть переможця національного відбору», – пояснила Скибінська.

Як повідомляється, голосування глядачів відбудеться онлайн, а члени журі голосуватимуть на своїх сторінках в Instagram. Голосування відбуватиметься 5-7 вересня, надалі протягом п’яти календарних днів буде оголошено переможця.

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За критеріями міжнародного конкурсу, учасникам на дату фіналу конкурсу (станом на 29 листопада) має виповнитися від 9 до 14 років. Після того, як буде обрано переможця національного відбору, який стане учасником міжнародного конкурсу, Суспільне буде працювати з ним та допомагати готуватися до міжнародного конкурсу.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовила 12-річному волинському школяру Максиму Ткачуку в реєстрації на національний відбір у дитячому пісенному конкурсі “Євробачення-2020” у зв'язку з його участю цьогоріч у міжнародному фестивалі-конкурсі виконавської майстерності ‘Stars of the Albion’ (“Зірки Альбіону”), співорганізатором якого є органом виконавчої влади Російської Федерації, що суперечить правилам “Євробачення”.

Суспільний мовник приймав заявки на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2020 до 25 серпня. Цього року діти могли взяти участь як із власним твором, так і з кавером пісні.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме конкурс удруге поспіль. У 2019 році він проходив у місті Глівіце.

Фото: junioreurovision.tv