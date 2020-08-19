Переможниця “Голосу країни” Оксана Муха презентувала дебютний кліп

Переможниця телепроєкту «Голос країни» Оксана Муха представила свій перший відеокліп на українську народну пісню «Шуміла ліщина».

Про це Укрінформу повідомила менеджерка співачки Галина Гузьо.

Дебютне музичне відео Мухи знімали у Львові. Головним знімальним майданчиком для відео слугував новозбудований 22-поверховий будинок, який ще не здано в експлуатацію.

Відеопродакшн IVA Production і режисер кліпу Вікторія Істоміна задіяли для зйомок як цокольний поверх житлового комплексу, так і дах, куди сходами (ліфта у будівлі ще немає) змушені були піднятися уся знімальна група і головна героїня Оксана Муха.

За сюжетом ролика, Муха – наречена з минулого, яка опинилася у нашому часі. Співачку одягнули у полтавський народний весільний стрій кінця XIX – початку XX століття – з колекції львівської Етногалереї етнографа та галериста, колекціонерки автентичного українського одягу Роксоляни Шимчук.

«На Оксані – дуже коштовне та унікальне вбрання. Такий весільний стрій був на заможних наречених. Особливість строїв Центральної України, зокрема полтавських, - у їхній кольоровості. Муху для зйомок ми одягнули у яскраву сорочку, розкішну двокрилу плахту із ручним ткацтвом, давню парчеву запаску, крайку-пояс з вічками, віночок з балабонами та позолочений дукач у формі серця з двома пташками угорі, які туляться дзьобиками, що символізує виспівану долю на двох. Цікавий факт: колись українську наречену одягали та заплітали до весілля 4-5 годин. Це був справжній ритуал», – розповіла Шимчук.

Оксана Муха зізнається, що в такому одязі відчула себе царівною.

«Це неймовірні відчуття. Коли я одягнула цей весільний стрій, наповнилася силою українських традицій. Це важко описати словами, але зрозуміла, що хотіла б жити тоді, у ті часи. Це дуже моє!» – сказала співачка.

Зйомки відеокліпу тривали два дні. Так, першого дня вони зайняли кілька годин, а другої доби розтягнулися на рекордні 17 і тривали до пізньої ночі.

Переглянути дебютний відеокліп Оксани Мухи на пісню «Шуміла ліщина» можна за посиланням.

Довідка. Оксана Муха – українська співачка і скрипалька, заслужена артистка України, лауреат Гран-прі першого Міжнародного конкурсу українського романсу імені Квітки Цісик і переможниця в телешоу «Голос країни» (9-й сезон, 2019).

Фото: пресслужба Оксани Мухи