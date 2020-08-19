Стали відомі переможці конкурсу каверів на маніфест толерантності "Різні. Рівні"

Подружжя музикантів Bozhyk Duo – піаністка Юлія та скрипаль Олександр Божики – стали переможцями конкурсу кавер-версій на пісню «Різні. Рівні».

Про це Укрінформу розповіла координаторка конкурсу Галина Гузьо.

«Освітній центр з прав людини у Львові оголосив переможців конкурсу каверів на пісню «Різні. Рівні», яку її творці називають маніфестом толерантності. Перемога дісталася відомому львівському подружжю музикантів Bozhyk Duo – піаністці Юлії та скрипалю Олександру Божикам. Як приз вони отримають запис і продюсування авторської композиції на одній із найкращих студій звукозапису в Україні Jenny Records», – зазначила Гузьо.

Кавер Божиків отримав найбільшу кількість переглядів на YouTube-каналі Освітнього центру з прав людини у Львові.

Як пояснюють організатори, творче змагання тривало два місяці. Оголошений у середині червня музичний конкурс мав на меті привернути увагу українців до кампанії «Різні. Рівні», яка покликана довести: всі люди різні, але всі – рівні.

«Загалом на конкурс надійшло десять оригінальних каверів і відео на маніфест толерантності «Різні. Рівні». Тішить, що географічно ми охопили всю Україну: є заявки з Києва, Львова, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Вінниці. Жоден кавер не схожий на інший – ані стилістично, ані за настроєм. Усі конкурсанти та конкурсантки підійшли до переспіву і його візуалізації дуже творчо», – зазначила Гузьо.

Олександр Божик – скрипаль-віртуоз, композитор, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів, призер телевізійних проєктів. Зокрема, у 2010 році музикант став срібним призером другого сезону «Україна має талант». Також він брав участь у шоу «Британія має талант», а після феєричного виступу на польському телешоу «Mam talent!» його назвали «Джиммі Хендриксом серед скрипалів». Божик грає на чотирьох скрипках одночасно, а також підкорює інструмент, тримаючи його на голові, коліні, на витягнутій руці.

Як повідомлялося, у травні в Україні стартувала кампанія толерантності «Різні. Рівні», в рамках якої українські виконавці Alina Pash, Сергій Бабкін, Latexfauna, KRUTЬ, Gurt [O], YUKO, Constantine та інді-музиканти записали спільну однойменну композицію. Таким чином українські музиканти вперше об’єдналися навколо ідей толерантності та прийняття.