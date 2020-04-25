Артистів Творчої школи Павла Табакова за підтримки головного управління ДСНС України у Львівській області зняли відеокліп на пісню «Підпал», щоб привернути увагу суспільства до проблеми виникнення пожеж через спалювання сухої трави.

Переглянути музичне відео можна за посиланням.

«Кліп знімали на справжньому згарищі – під наглядом рятувальників Головного управління ДСНС України у Львівській області. Дехто з дітей, вперше опинившись у мертвому лісі, не зміг втримати сліз. А випадкова знахідка згорілої пташки ніколи не забудеться. Підпал – це злочин! Діти, які бачили на власні очі наслідки, навряд чи коли-небудь наважаться палити траву. І кожен з творців мріє, щоб всі глядачі кліпу та слухачі пісні також стали на захист природи. Саме тому фінал відео – оптимістичний», – йдеться у передмові до відео.

Автором пісні став український співак, композитор, переможець другого сезону телепроєкту «Голос країни» Павло Табаков.

У Львові діти зняли кліп на пісню "Підпал" / Фото: Творча школа Павла Табакова

Як повідомила Укрінформу його промоменеджер Галина Гузьо, ідея привернути увагу до проблеми спаленої трави народилася ще торік восени під час подорожі дітей із Творчої школи Павла Табакова до Києва на міжнародні змагання рятувальників.

«Дорогою Львів - Київ було багато жартів, але й багато питань від творчих «чомучок». Артисти Творчої школи були вражені щоденною кількістю виїздів рятувальників – понад 100 викликів щодня, і це тільки на тушіння пожеж, спричинених підпалом трави», – зазначила Гузьо.

Як повідомлялося, від початку 2020 року на території України від пожеж вигоріли понад 50 000 га.