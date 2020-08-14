У Львові назвали переможця проєкту "Українська пісня-2020"

«Українська пісня/Ukrainian Song Project 2020» у Львові оголосила ім’я найкращого представника сучасної музики країни.

Про це Укрінформу повідомили організатори проєкту.

«Переможницею 2020 року стала співачка Shy – із піснею «Цілуй мене». Призом для молодої виконавиці стане запис та продюсування пісні на одній із найкращих студій в Україні FOXXSTUDIOS, зйомка відеокліпу і менеджерська та медійна підтримка від команди «Української пісні», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, переможця національного проєкту обирають другий рік поспіль. Якщо торік обирали серед 10-ох фіналістів, то цьогоріч – серед 5-ох, яких своєю чергою відібрали із близько 300 заявок, що надійшли з усієї України (найбільше – з півдня та сходу, а також із Києва).

Фаворита визначало експертне журі: організатор і генеральний продюсер Національного проєкту «Українська пісня» Тарас Курчик, музичний продюсер телеканалу «Україна» і «Музична Платформа України» Геннадій Вітер, генеральний продюсер радіохолдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов, виконавчий директор Національного проєкту «Українська пісня», засновник Kontramarka.ua і лейблу «Контрамарка» Олександр Порядченко та музичний продюсер Вадим Лисиця.

Організатори повідомили, що через карантин «Українська пісня 2020» перемістилася з «Арени Львів» у Львівську оперу і відбулася у форматі спецпроєкту: без глядачів у залі, зате із масштабною телезйомкою.

Проєкт «Українська 2020» зібрав на одній сцені зіркових хедлайнерів: «Без Обмежень», TAYANNA, Геннадій Вітер, Арсен Мірзоян, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, NAVI, Артем Пивоваров, М’ята, Grohotsky, Ірина Федишин, SAMVEL. Вони виконали свої нові україномовні хіти. Разом з відомими артистами виступили фіналісти проєкту: Shy, EDGAR&EMMA, JANE, Vidverto i Uliana Royce.

Як повідомляється, «Українську пісню 2020» увечері 24 серпня, у День Незалежності України, покаже телеканал «Україна» в популярному шоу «Музична платформа».

Як нагадали організатори, проєкт відбувається вже п’ятий рік поспіль. Перші три роки він визначав лише фіналістів - 10-ох з-поміж 300 заявок.

Місія «Української пісні» - пошук і популяризація молодих артистів з різних куточків України, а також підтримка і промоція україномовної музики в Україні та світі.

Проєкт відбувся за підтримки Львівської обласної ради і Львівської облдержадміністрації, а також за підтримки громадського діяча Ігоря Васюника.

Офіційний сайт проекту: http://www.uapisnya.com.ua/

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Фото: «Українська пісня»