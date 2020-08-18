У день народження лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка, 17 серпня, в його рідному Новояворівську на Львівщині відкрили присвячений співакові мурал.

Портрет роботи відомого львівського мураліста Святослава Владики з'явився на стіні Палацу культури «Кристал», передає Укрінформ з посиланням на Фейсбук Новояворівської міської ради.

На Львівщині відкрили мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну / Фото: Новояворівська міська рада

Зазначають, що вшанувати пам’ять музиканта прибули почесні гості та організатори дійства: батьки Андрія Ольга Михайлівна і Віктор Кузьмович Кузьменки, керівництво Новояворівської міської ради, заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, керівництво Яворівської РДА і районної ради, народний депутат України Павло Бакунець, голова Держкіно України Пилип Іллєнко, волонтер Петро Шот, засновник філософського клубу «Ентазис» Ігор Держко, художник-мураліст Святослав Владика та автор ідеї і координатор проєкту «Скрябін. Початок...» Олександр Шипка.

Як повідомляли міссцеві ЗМІ, саме новояворівський «Кристал» став колискою музики для Андрія, тут проходили його репетиції і був заснований славетний гурт «Скрябін».

Мурал - перша частина проєкту «Скрябін. Початок…», який передбачає вшанування пам’яті фронтмена гурту «Скрябін» у містах, де відбувалося творче становлення музиканта.

Андрій Кузьменко — український співак, композитор, поет, письменник, телеведучий та продюсер. Лідер гурту «Скрябін». Загинув 2 лютого 2015 року в аварії поблизу населеного пункту Лозуватка Дніпропетровської області.

Як повідомляв Укрінформ, 17 серпня Президент України Володимир Зеленський посмертно присвоїв Кузьменку звання Героя України.