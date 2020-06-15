Євробачення-2021: організатори назвали дати фіналів

Два півфінали пісенного конкурсу "Євробачення" у 2021 році відбудуться 18 травня і 20 травня, а Гранд-фінал - 22 травня.

Про це повідомили організатори конкурсу.

"Зворотний відлік до конкурсу пісні " Євробачення-2021 " офіційно розпочато. EBU і організації телерадіомовлення NPO, NOS і AVROTROS підтвердили, що два півфінали пісенного конкурсу" Євробачення " в 2021 році відбудуться 18 травня і 20 травня, а Гранд-фінал - 22 травня 2021 року ", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в 2021 році конкурс пройде у Роттердамі. Це місто повинно було прийняти "Євробачення-2020", проте захід було скасовано у зв'язку з епідемією COVID-19.

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На "Євробачення-2021" артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити у цьому році, повинні підготувати нову пісню.

Україну представлятиме солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка повинна була представляти Україну на "Євробаченні" в нинішньому році.