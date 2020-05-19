Венеціанську бієнале перенесли на 2022 рік

Через пандемію Covid-19 оголосили нові дати проведення 59-ої Венеціанської бієнале сучасного мистецтва.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«18 травня 2020 року організатори La Biennale di Venezia анонсували нові дати проведення 59-ї Міжнародної художньої виставки Венеціанська бієнале сучасного мистецтв - з 23 квітня по 27 листопада 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідне рішення прийняте у зв’язку з перенесенням через пандемію Covid-19 17-ої Міжнародної архітектурної виставки на 2021 рік.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко найближчим часом надасть роз’яснення щодо участі України у 59-й Венеціанській бієнале сучасного мистецтва.

Як повідомляв Укрінформ, МКІП 1 квітня 2020 року в межах підготовки до представлення України на 59-ій Венеціанській бієнале сучасного мистецтва оголосило конкурсний відбір куратора національного культурного проєкту.

Фото: @ DW/S.Dege