Представили чотири варіанти проведення Євробачення-2021
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті конкурсу.
В оргкомітеті уточнили, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в світі.
Перший сценарій розвитку подій - традиційний: конкурс пройде в концертному залі Ahoy в Роттердамі з "живими" виступами виконавців і в присутності глядачів. Учасники конкурсу також зможуть брати участі в інших заходах у Роттердамі.
Згідно з другим сценарієм, між артистами і глядачами буде введена дистанція в 1,5 м, а число членів делегацій та представників преси - скорочено.
Третій варіант, крім соціального дистанціювання, передбачає обмежене число музикантів, які будуть виступати. Крім того, конкурсанти зможуть виступити віддалено зі своїх країн.
Згідно з четвертим сценарієм, передбачається проведення конкурсу за відсутності глядачів в залі і без організації заходів в Роттердамі. Учасники виступлять віддалено зі своїх країн, а їх виступи покажуть в єдиному телешоу з арени Ahoy.
Остаточне рішення про те, за яким же сценарієм пройде Євробачення, буде прийнято на початку 2021 року.
Як повідомлялося, два півфінали пісенного конкурсу «Євробачення» в 2021 році заплановано на 18 травня і 20 травня, а Гранд-фінал - на 22 травня.
Артисти, які через спалах коронавірусу не змогли виступити цього року, мають підготувати нову пісню.
Україну представлятиме солістка групи Go_A Катерина Павленко, яка пройшла нацвідбір на Євробачення-2020.