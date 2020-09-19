Представили чотири варіанти проведення Євробачення-2021

Організатори міжнародного музичного конкурсу "Євробачення" представили чотири варіанти проведення заходу наступного року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті конкурсу.

В оргкомітеті уточнили, що все залежатиме від епідеміологічної ситуації в світі.

Перший сценарій розвитку подій - традиційний: конкурс пройде в концертному залі Ahoy в Роттердамі з "живими" виступами виконавців і в присутності глядачів. Учасники конкурсу також зможуть брати участі в інших заходах у Роттердамі.

Згідно з другим сценарієм, між артистами і глядачами буде введена дистанція в 1,5 м, а число членів делегацій та представників преси - скорочено.

Третій варіант, крім соціального дистанціювання, передбачає обмежене число музикантів, які будуть виступати. Крім того, конкурсанти зможуть виступити віддалено зі своїх країн.

Згідно з четвертим сценарієм, передбачається проведення конкурсу за відсутності глядачів в залі і без організації заходів в Роттердамі. Учасники виступлять віддалено зі своїх країн, а їх виступи покажуть в єдиному телешоу з арени Ahoy.

Остаточне рішення про те, за яким же сценарієм пройде Євробачення, буде прийнято на початку 2021 року.

Читайте також: Стали відомі переможці конкурсу на пісню для Дитячого Євробачення