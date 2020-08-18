Стали відомі переможці конкурсу на пісню для Дитячого Євробачення

Суспільний мовник оголосив результати мистецького конкурсу на найкращу пісню для національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2020».

Про це повідомляє пресслужба Суспільного, передає Укрінформ.

«Команда Суспільного мовника вітає з перемогою Михайла Клименка й Марину Круть, які написали пісню в співавторстві», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Михайло Клименко - автор пісень та соліст гурту ADAM, Марина Круть - співачка й бандуристка, цьогорічна учасниця нацвідбору на участь у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2020».

Як повідомляв Укрінформ, до 25 серпня Суспільний мовник приймає заявки на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2020. Цього року діти можуть узяти участь як із власним твором, так і з кавером пісні.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме конкурс удруге поспіль. У 2019 році він проходив у місті Глівіце.

Фото: junioreurovision.tv