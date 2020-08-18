Стали відомі переможці конкурсу на пісню для Дитячого Євробачення

Стали відомі переможці конкурсу на пісню для Дитячого Євробачення

Укрінформ
Суспільний мовник оголосив результати мистецького конкурсу на найкращу пісню для національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2020».

Про це повідомляє пресслужба Суспільного, передає Укрінформ.

«Команда Суспільного мовника вітає з перемогою Михайла Клименка й Марину Круть, які написали пісню в співавторстві», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Михайло Клименко - автор пісень та соліст гурту ADAM, Марина Круть - співачка й бандуристка, цьогорічна учасниця нацвідбору на участь у Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2020».

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Як повідомляв Укрінформ, до 25 серпня Суспільний мовник приймає заявки на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення-2020. Цього року діти можуть узяти участь як із власним твором, так і з кавером пісні.

Дитяче Євробачення-2020 відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме конкурс удруге поспіль. У 2019 році він проходив у місті Глівіце.

Фото: junioreurovision.tv

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