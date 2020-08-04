Нацвідбір на "Дитяче Євробачення" проходитиме за новими правилами

Національний відбір на «Дитяче Євробачення-2020» проходитиме за новими правилами у п’ять етапів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

Національна суспільна телерадіокомпанія України із 5 до 25 серпня прийматиме заявки від дітей віком від 8 до 15 років на участь у національному відборі на «Дитяче Євробачення-2020». Діти можуть узяти участь як із власною піснею, так із кавером пісні.

Зазначається, що на першому етапі учасники мають заповнити й подати заявку на сайті нацвідбору junior.eurovision.ua. Протягом доби відео учасника опублікують на сайті з хештегом #uajesc2020, якщо заявка відповідатиме вимогам Положення. До 25 серпня учасники відбору зможуть збирати лайки під своїми відео з піснями.

На другому етапі — 26–27 серпня — визначать шортлист, до якого потраплять одинадцять найкращих учасників: вісім з авторською піснею, двоє — із каверами, а також учасник, відео якого набере найбільшу кількість лайків.

На третьому етапі — із 28 серпня по 4 вересня — будуть оголошені імена одинадцяти учасників, підписані договори. Також буде записана пісня, яку надасть Суспільне для виконавців каверів, і за бажанням її зможуть записати виконавці власних пісень.

На четвертому етапі (із 5 по 7 вересня) відбуватиметься голосування, під час якого журі й користувачі соцмереж визначатимуть переможця серед одинадцятьох учасників.

Ім’я переможця національного відбору на «Дитяче Євробачення-2020» буде оголошено на четвертому етапі - до 12 вересня.

«Дитяче Євробачення-2020» відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Польський суспільний мовник (Telewizja Polska) прийматиме «Дитяче Євробачення» вдруге поспіль . У 2019 році конкурс проходив у місті Глівіце.