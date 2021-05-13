Назвали переможців Національної музичної премії YUNA 2021

Стали відомі лауреати Національної музичної премії YUNA 2021 у 17 номінаціях, а також володарка премії за особливі досягнення у музиці.

Як передає кореспондент Укрінформу, імена лауреатів оголосили 12 травня під час ювілейної, 10-ї церемонії вручення премії YUNA в київському Палаці «Україна».

Премії YUNA від оргкомітету за особливі досягнення у музиці була удостоєна народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно відсвяткувала 15 років на сцені.

Десята ювілейна церемонія нагородження Національною музичною премією YUNA 2021/ Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У номінації «Найкраща виконавиця» премію одержала Alyona Alyona. Окрім того, Alyona Alyona & KALUSH були відзначені за найкращий хіп-хоп-хіт («Гори»).

Найкращим виконавцем став MONATIK.

Церемонія YUNA 2021: Альона Альона і Монатік / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Премію у номінації «Найкраща пісня іншою мовою» (Make It Rain Champagne) одержала SERDUCHKA.

Церемонія YUNA 2021: Сердючка і гурт «Творчі» / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Найкращим рок-гуртом став The HARDKISS. Він також здобув премію YUNA за найкраще концертне шоу («The HARDKISS. Акустика»). Менеджер гурту Єгор Кір’янов переміг у номінації «Найкращий менеджмент артиста».

Солістку гурту The HARDKISS Юлію Саніну та Тіну Кароль відзначили премією як найкращий дует/колаборацію за виконання пісні «Вільна». А також нагородили у номінації «Найкраща пісня до фільму» (фільм «Віддана»).

Церемонія YUNA 2021: The HARDKISS, Олег Кензов, Lida Lee / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У номінації «Найкраща пісня року» переміг Артем Пивоваров з піснею «Дежавю».

За найкращий альбом («13 Waves») премії були удостоєні TVORCHI. Його також назвали найкращим поп-гуртом року. Третьою статуеткою цього вечора їх відзначили за найкращий електронний хіт («Bonfire»).

За найкращий естрадний хіт («По кайфу») статуетку YUNA вручили Олегу Кензову.

Відкриттям року стала Lida Lee.

Премію за найкращий відеокліп - на пісню «Історія України за 5 хвилин» (реж. Сашко Даниленко) - одержав гурт ТНМК.

Церемонія YUNA 2021: ТНМК / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

У номінації «Інший формат» журі премії нагородило гурт «ДахаБраха».

Спеціальними нагородами були відзначені MONATIK - за онлайн-мюзикл «Ритм»; гурт Green Grey - за Вертикальний концерт Live In Kyiv; Олег Винник – за наймасштабніший онлайн-концерт року на НСК «Олімпійський»; гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - за автоконцерти містами України; компанія MOZGI Group - за серію онлайн-концертів з доповненою реальністю.