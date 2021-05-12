На врученні музичної премії YUNA-2021 у Києві виступить рекордна кількість виконавців

Ювілейна, 10-та церемонія вручення національної музичної премії YUNA відбудеться 12 травня в київському Палаці «Україна».

Як повідомили Укрінформу організатори, на ювілейній церемонії YUNA 2021 виступить рекордна кількість артистів.

«Свої ексклюзивні виступи для грандіозного шоу підготували The Hardkiss, ТНМК, Monatik, Lida Lee, Беz Обмежень та Kozak System, Артем Пивоваров, Alina Pash, Tvorchi, Оля Цибульська, Олег Кензов, Kamaliya, Nikita Lomakin, Євген Хмара, а також переможниці першого та другого конкурсу YUNA Junior Крістіна Жуковська та Анастасія Балог. Загалом буде представлено 16 виступів - це рекордна кількість музичних номерів у рамках шоу YUNA за 10 років існування премії», - йеться у повідомленні.

Як зазначається, цього року вся країна матиме можливість слідкувати за церемонією нагородження переможців у прямому ефірі та разом з гостями шоу першою дізнаватиметься імена лауреатів у 17 номінаціях, а також ім’я артиста, який отримає статуетку за особливі досягнення у музиці. Це стало можливим завдяки офіційному транслятору YUNA 2021 - головному музичному каналу країни М1. Трансляція розпочнеться о 20:00.

Як повідомлялося, 9 грудня 2020 року оргкомітет премії назвав номінантів YUNA 2021. На голосування, згідно з регламентом премії, виносились роботи українських виконавців, які вийшли у період з 1 листопада 2019 року до 31 жовтня 2020 року. Загалом премію YUNA 2021 буде вручено у 17 номінаціях. Цього року переможців YUNA, як і номінантів, обирають 79 експертів. профайли кожного з яких можна знайти на сайті премії.