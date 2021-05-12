Leopolis Jazz Fest проведуть в експериментальному форматі, МОЗ назвало умови

У Міністерстві культури та інформаційної політики створили спеціальну робочу групу для затвердження стандартів проведення цьогорічного фестивалю Leopolis Jazz Fest.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Нова пандемічна реальність – нові підходи до проведення масових культурних заходів. Цього року Міністерство культури та інформполітики підтримує організацію Leopolis Jazz Fest, який відбудеться в експериментальному форматі, спираючись на європейський досвід проведення концертів під час пандемії. Вже створено спеціальну робочу групу для затвердження стандартів проведення заходу", - написав Ткаченко.

Він також підкреслив, що фестивальна діяльність – є великою частиною креативних індустрій. За його словами, наразі стоїть надзавдання – яким чином повернути фестивальну діяльність в Україну з дотриманням вимог карантинних обмежень."Тому сьогодні надзвичайно важливо перезапустити концертну індустрію, яка найбільше постраждала під час кризи", - наголосив міністр.

Він зазначив, що у міністерстві працюють над впровадженням сертифікатів для придбання квитків на концерти й театральні вистави, що дасть змогу посилити культурний попит, передусім серед молоді.

"І, до речі. Наше міністерство обов'язково підтримає висунення Львова на обрання приймаючим містом в рамках відзначення Міжнародного дня джазу у 2022 році, оголошеного ЮНЕСКО. Львів – ідеальне місто, яке заслуговує на цей статус. Чекаю від міської влади спільно з фестивалем спеціального звернення до МКІПу. Ми обов’язково підтримаємо", - додав міністр.

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У свою чергу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час олайн-конференції «Leopolis Jazz Fest 2021: проведення фестивалю з карантинними обмеженнями» повідомив, що МОЗ дозволило проведення фестивалю..

«Ми вже більш як рік перебуваємо в карантині, у всіх накопичилася пандемічна втома, якийсь стан апатії, і всі хочуть культурних заходів. З точки зору епідситуації, я повинен бути категорично проти фестивалю, але у вас прогресивний санітарний лікар в Україні. Тому ми будемо робити все можливе, щоб ця подія стала еталоном та зразком для інших міст України і Європи», - зазначив Ляшко.

МОЗ виставило кілька вимог до організаторів: по-перше, пропонує використовувати експрес-тести на антиген при проходженні на територію проведення заходу. Локації, де відбуватиметься фестиваль, розділити на відповідні зони - тестування, очікування і проведення заходу, перевірки квитків і окрема зона для оргкомітету.

«Ми пропишемо усі вимоги до цих зон, бо є декілька технічних питань, на які зараз зарано дати відповідь. Наприклад, як перевіряти результати тестів. Але знаючи рівень розвитку у Львові ІТ-технологій, я впевнений, що це швиденько придумають», - додав головний епідеміолог.

Він нагадав, що сьогодні при "жовтому" рівні епіднебезпеки дозволено проведення масових заходів з розрахунком 1 людина на 4х2м або 50% заповненості зали. Організатори звернулися до МОЗ з проханням дозволити 80% заповнення зали, але це питання поки обговорюється.

Також Ляшко попередив, що під час фестивалю всі концерти фіксуватимуться на відео і якщо хоч один захід буде з порушенням – «можна поставити хрест на подальшому розвитку фестивалю». Але додав, що МОЗ готове йти на співпрацю з організаторами і якщо їх пропозиції будуть безпечними та дієвими, готове переписати видані нормативи.

Водночас виконавча директорка Leopolis Jazz Fest Наталія Горбачевська наголосила, що кількість гостей фестивалю буде зменшена вдвічі. Тому, хто планує потрапити в партер, треба відслідковувати відкриття продажів, бо квитки можуть закінчитися за півтори хвилини.

Пікнікові зони також будуть працювати, але якщо раніше була необмежена кількість людей, то зараз вперше будуть рахувати людей, а вхід буде за символічну плату в межах 30 грн. Зайти зможуть лише люди з квитками.

Всім гостям потрібно буде пройти дослідження на коронавірус. В партер - ПЛР-тест, який людина має зробити сама, а в пікнікових зонах будуть проводити безкоштовні експрес-тести.

«Я думаю, що такого масового тестування в Україні ще жоден організатор не робив. Ми хочемо, щоб до цієї події відповідально підійшли всі. Ми як організатори докладемо зусиль, щоб всім було зручно і безпечно, музиканти, які до нас приїдуть зі всього світу, вже вакцинувалися, єдине, що просимо, - це відповідальності серед глядачів», - наголосила Горбачевська.

Leopolis Jazz Fest — міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня.

Перший фестиваль відбувся в 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та зарубіжжя.