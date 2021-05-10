Ткаченко заявляє про новий етап розвитку українського кіно

Українські фільми збирають 8-10% доходів в загальному обороті від кіно.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко сказав у інтерв’ю Радіо "Свобода".

"Вже 8-10% в загальному обороті доходів від кіно займають українські фільми", – зазначив Ткаченко.

Міністр вважає, що український кінематограф перебуває на новому етапі розвитку. За його словами, крім масового запуску українських фільмів, "ми переходимо до якості і до розуміння того, яким чином ми будемо розвивати (кінематограф – ред.)".

Окрім цього, Ткаченко повідомив, що розроблено пакет реформ кінокластеру, який включає і навчання, і співвиробництво, і зміни в інфраструктурі. За його словами, відповідні реформи незабаром почнуть обговорюватися.

Як повідомляв Укрінформ, бюджетна програма "Державна підтримка кінематографії" на 2021 рік становить 583 174,30 тисяч гривень.