У МКІП планують створити креативні хаби у великих містах

У Міністерства культури та інформаційної політики працюють над Стратегією розвитку креативних індустрій та планують створити креативні хаби у великих містах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП з посиланням на заступника міністра культури та інформаційної політики Ларису Петасюк під час її виступу на Інтелект-форумі в Одесі.

"Креативні індустрії є рушіями економічних перетворень. Хоч вони вразливі та потребують державної підтримки, але водночас мають великий економічний потенціал. Коронакриза, зокрема, загострила їх проблеми. Сьогодні сектор креативних індустрій надає майже 4% доданої вартості України (117 млрд грн). Для порівняння: у Німеччині цей індикатор складає 3,3%, у Канаді — 2,7%.Нашій державі варто поєднати історичну схильність українців до творчості в її будь-яких проявах із глобальним трендом «креативізації» майбутнього, який лише посилюватиметься", - сказала Петасюк.

За її словами, МКІП вже працює над розробкою Стратегії розвитку креативних індустрій. Документ має сфокусуватися на стимулюванні креативного підприємництва, адже досі бракувало політик, спрямованих саме на креативний бізнес. Урядовець зазначила, що лейтмотивом Стратегії стане наратив «Шануй, живи, будуй» як єдність минулого, теперішнього і майбутнього української культури та історії.

Петасюк повідомила, що наразі міністерство працює над розробкою програми сертифікатів для придбання культурних товарів і послуг (книг, квитків у театр, музеї, заповідники, кіно та на концерти, здійснення туристичних подорожей в Україні). Очікується, що програма пожвавить попит на культурні послуги серед населення і таким чином забезпечить підтримку постраждалим внаслідок кризи сферам.

Петасюк також поділилася планами щодо створення креативних хабів у великих містах України.

"Там зможуть розвиватися підприємці у сфері креативних індустрій. У хабах, з одного боку, буде сучасне обладнання, ліцензійний софт. З іншого боку, на базі хабів функціонуватимуть програми менторства та інкубації креативних стартапів, інвестиційні пітчинги, навчання, тренінги та багато іншого. Ми зараз працюємо над моделлю фінансування, над наповненням хабів, але розуміємо, що такі місця тяжіння є важливим чинником кластеризації індустрії в регіоні, а від сусідства мультиплікативний ефект креативних індустрій тільки росте», - додала вона.

Заступниця міністра також анонсувала проведення у вересні цього року традиційного форуму «Креативна Україна».

Із 21 по 23 травня в Одесі проходить Інтелект-форум, концепція якого поєднує ХХІІ Всеукраїнську виставку-форум «Українська книга на Одещині» та ІІІ ОдесаБібліоСаміт.

Як повідомлялося, Україна офіційно долучилася до угоди про культурні маршрути Ради Європи, спрямованої на формування спільного культурного простору шляхом популяризування європейської ідентичності.

Фото: mkip.gov.ua