Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував міжнародний культурно-соціальний проєкт «Таємниці України для тебе», покликаний популяризувати різноманіття культурної спадщини України всередині держави і за кордоном.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, презентація відбулась в МЗС за участі глав дипломатичних місій іноземних держав та культурних діячів.

«Я дуже радий, що сьогодні, у День вишиванки, ми презентуємо проєкт «Таємниці України для тебе», який ми із задоволенням підтримуємо. У межах цього проєкту ми хочемо розказати і самим українцям, і світові про те, наскільки прекрасною є мозаїка української культури, яка складається з культур корінних народів і національних меншин, що населяють нашу державу, і тих регіональних відмінностей, якими славиться Україна», - сказав Кулеба.

Він додав, що за результатами проєкту буде видано унікальну книгу, яка потрапить в кожну українську, а також закордонні бібліотеки.

Кулеба презентував міжнародний проєкт про культурне різноманіття України / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

Директор благодійного фонду «Честь і серце» Ірина Рабарська розповіла, що учасником проєкту «Таємниці України для тебе» може стати кожний, хто схоче розповісти про рецепти автентичної української кухні, народні ремесла України, цікаві історичні чи природні місця або запропонувати історико-культурно-гастрономічний маршрут Україною.

«Разом ми створимо книгу таємниць України і відкриємо її для українців та всього світу», - зазначила вона.

Свої розповіді майбутні учасники проєкту зможуть надіслати після реєстрації на Фейсбук-сторінці Книги Добра.