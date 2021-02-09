Кремль не зміг просунути «русский мир» в Україні танками, не зможе і м’якою силою – Кулеба

Росія не зможе просунути «русский мир» в Україні засобами м’якої сили, як не змогла зробити це танками, бо українці всіма мовами захищають своє право на різноманіття і свободу.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Росія не змогла просунути «русский мир» в Україні танками. І м’якою силою не зможе. «Русский мир» — це одноманітність, у якій немає нікого, крім росіян. Український Світ — це різноманіття і свобода бути собою. Тому його захищають україномовні, російськомовні та всі інші українці», - написав дипломат.

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Як повідомлялося, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Україна належить до «русского мира», а для його захисту Москва має намір використовувати засоби м'якої сили.