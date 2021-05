Де дивитися трансляцію другого півфіналу Євробачення-2021

У четвер, 20 травня, о 22:00 суспільний телеканал UA: ПЕРШИЙ та інші платформи Суспільного мовника покажуть другий півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2021.

Як нагадує «Суспільне», глядачі дізнаються склад другої десятки виконавців, що змагатимуться за перемогу у фіналі конкурсу, передає Укрінформ.

У другому півфіналі виступлять представники від 17 країн:

1. Сан-Марино: співачка Senhit з піснею «Adrenalina»;

2. Естонія: Uku Suviste, «The Lucky One»;

3. Чеська Республіка: Benny Cristo, «Omaga»;

4. Греція: Stefania, «Last Dance»;

5. Австрія: Vincent Bueno, «Amen»;

6. Польща: RAFAŁ, «The Ride»;

7. Молдова: Natalia Gordienko, «SUGAR»;

8. Ісландія: Daði og Gagnamagnið, «10 Years»;

9. Сербія: гурт Hurricane, «LOCO LOCO»;

10. Грузія: Tornike Kipiani, «You»;

11. Албанія: Anxhela Peristeri, «Karma»;

12. Португалія: гурт The Black Mamba, «Love Is On My Side»;

13. Болгарія: VICTORIA, «Growing Up Is Getting Old»;

14. Фінляндія: гурт Blind Channel, «Dark Side»;

15. Латвія: Samanta Tina, «The Moon is Rising»;

16. Швейцарія: Gjon's Tears, «Tout l’Univers»;

17. Данія: гурт Fyr & Flamme, «Øve Os På Hinanden».

Під час другого півфіналу глядачі також побачать перфоманс відомого артиста балету із Сирії Ахмада Джуде та професійного BMX-велосипедиста Деза Маарсена. У виступі поєднаються класичний балет, сучасний танець, суфійські оберти та майстерні велосипедні трюки.

Суспільний мовник транслюватиме пісенний конкурс на кількох платформах одночасно. Глядачі зможуть подивитися шоу на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ, яке розпочнеться о 22:00. Коментуватиме Євробачення-2021 ведучий Тімур Мірошниченко, який займається цією справою понад 15 років.

Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому телеглядачі побачать ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу на арені Ahoy перед самим півфіналом та дізнаються найсвіжіші подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.

Пісенний конкурс Євробачення також можна буде подивитися на сайті конкурсу та на фейсбук-сторінці Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка. А також стрім з коментаторської студії Євробачення з коментуванням Тімура Мірошниченка.

Як зазначається, фінал конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 22 травня, у суботу. Крім фіналістів першого і другого півфіналів, до конкурсу приєднаються представники країн «великої п’ятірки»: Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Великої Британії, а також країни-організаторки — Нідерландів.

Як повідомляв Укрінформ, представник України гурт Go_A з піснею Shum вийшов у фінал Євробачення-2021 і виступить на арені у Роттердамі 22 травня.