Євробачення: переможець-2019 пропустить виступ через коронавірус

Через позитивний експрес-тест на коронавірус переможець Євробачення-2019 нідерландський співак Дункан Лоуренс не зможе наживо виступити у фіналі пісенного конкурсу, що відбудеться 22 травня.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на організаторів конкурсу, співак Дункан Лоуренс має легкі симптоми хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 20 травня, - другий півфінал Євробачення-2021. Він розпочнеться у Роттердамі о 22 годині за київським часом.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.

Український гурт Go_A із піснею "Шум" вийшов у фінал пісенного конкурсу. Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбувається з 18 до 22 травня в Роттердамі.