Сьогодні - другий півфінал Євробачення-2021

Другий відбірковий тур музичного конкурсу "Євробачення-2021" розпочнеться у Роттердамі в четвер, 20 травня, о 22 годині за київським часом. В одного з членів колективу з Ісландії Daði og Gagnamagnið результат тесту на COVID-19 виявився позитивним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Гурт вже перебував на карантині, але аналізи не підтвердили хворобу в інших його членів. Проте, після консультацій з організатором конкурсу - Європейською мовною спілкою (ЄМС) - колектив прийняв рішення відмовитися від участі у виступах перед публікою.

Однак композиція "10 years" залишається в конкурсі. Національні журі та телеглядачі оцінюватимуть запис виступу ісландців, зроблений на одній з репетицій у Роттердамі. Такі правила ЄМС встановила в цьому році на той випадок, якщо через коронавірус учасник "Євробачення" опинився на карантинному обмеженні або не зміг прилетіти в Роттердам.

Так, у першому півфіналі було показано запис виступу австралійки Монтень, зроблений у неї на батьківщині при дотриманні суворого регламенту. Через коронавірусні обмеження Монтень не змогла вилетіти до Нідерландів. У фінал "Євробачення-2021" пісня в її виконанні не пройшла.

Як відомо, гурт Daði og Gagnamagnið - один із фаворитів як скасованого торік через пандемію конкурсу, так і нинішнього "Євробачення". У четвер десять путівок у фінал будуть розіграні серед представників 17 країн, серед них Грузія, Латвія, Молдова та Естонія.

Як повідомлялося, 10 інших фіналістів було відібрано за підсумками першого півфіналу 18 травня. Серед них - Go_A з України, Маніжа з РФ, Ефенді з Азербайджану і гурт The Roop із Литви та інші. Автоматично до фіналу потрапляють представники країни-господарки конкурсу, а також найбільших донорів Європейської мовної спілки - Великої Британії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції.

Цього року міжнародний пісенний конкурс проходить з 18 по 22 травня у Роттердамі.