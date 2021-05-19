Як гурт Go_A наробив шуму та пройшов у фінал

Бурхливі емоції першого півфіналу Євробачення-2021

Український гурт Go_A із піснею «Шум» вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021. Загалом було обрано 10 фіналістів. Окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

Інтрига щодо 10-ї країни-фіналістки трималася до останньої миті. І нею стала Україна. Отже, про перші емоції, «дикі» танці у пресцентрі, та про те, за кого вболівала солістка гурту Go_A.

МІНІКОНЦЕРТ GО_A ТА ДИКІ ТАНЦІ У ПРЕСЦЕНТРІ

У Роттердамі від самого ранку шуміла навіть погода. Спочатку було сонячно і тепло, потім здійнявся вітер і почався дощ. Наче сама природа нашіптувала, що Україна із піснею «Шум» увірветься у фінал Євробачення, але до цього моменту ще далеко.

Виконавці нервуються в очікуванні першого півфіналу конкурсу Євробачення-2021 та ходять по кімнатах для інтерв’ю. Журналісти намагаються вполювати ексклюзив.

Співак TIX із Норвегії позує на камери, обіймаючи кришталевий мікрофон, та жартує про свою перемогу. Зізнаюся, історія музиканта, його творчий шлях та пісня «Грішний янгол» чіпляє, особливо враховуючи, що назва TIX народилася у результаті знущань однолітків, які кепкували з недуги Андреаса Хаукеланда. У музиканта діагностували синдром Туретта – це вроджене генетичне захворювання нервової системи, що проявляється неконтрольованими тиками. Згодом музикант взявся усіляко підтримувати дітей, які потерпають від булінгу, бо вони особливі. Після фотосесії TIX із кришталевим мікрофоном, я й собі роблю фото зі статуеткою та потираю її на удачу, приговорюючи: «Go_A, вперед!»

TIX

Аж раптом у пресцентрі наживо починає лунати «Шум». Виявилося, пісню гурт взявся виконувати на прохання журналістів. Після міні-концерту Go_A журналіст із Франції поділився, що також тримає кулаки за Україну.

За кілька годин у Роттердамі стартує перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступають 16 учасників. Україна під номером 15. За дійством разом із колегами спостерігаю із пресцентру будівлі Ahoy, де попри коронавірус повно журналістів.

Першими у жовтих костюмах на сцену виходить «The Roop», який представляє Литву із піснею «Discoteque». Публіка у пресцентрі радо зустрічає гурт оплесками. Під другим номером виступає Ана Соклич зі Словенії із піснею Amen. Наступна учасниця під номером три - співачка Manizha з Росії. Російські журналісти вболівали за свою виконавицю у кокошниках та загорнувшись у прапор.

Оплески від пресцентру за палкі виступи отримали Елена Цагріну з Кіпру, яка виконала запальну пісню «El Diablo», виконавиця з Хорватії – Альбіна з піснею «Tick-Tock», а також Еден Алене з піснею «Set Me Free» (Ізраїль) та Саміра Ефенді з піснею «Mata Hari» (Азербайджан), яка виступала під номером 14.

TIX

Елена Цагріну

Наступним на сцену вийшов гурт Go_A з піснею «Shum» і пресцентр вибухнув. Виступ гурту Go_A супроводжувався запальними танцями та бурхливими оплесками. Журналісти, які працювали над текстами, підспівували та пританцьовували, сидячи за робочим столом. Емоційно на українську пісню реагували й глядачі у залі. Нагадаю, на всіх дев’яти шоу, зокрема, репетиціях, півфіналах та фіналі, одночасно можуть бути присутні максимум 3500 глядачів. Усі вони повинні мати негативний результат тесту на коронавірус.

ІНТРИГА ЩОДО УКРАЇНИ

Останньою під номером 16 на сцену Євробачення виходить представниця Мальти Дестіні Чукуньєре з піснею «Je me casse». У повітрі відчувається напруження. Незабаром мають оголосити 10 фіналістів. Ведучі називають першу дев’ятку і до фіналу проходять Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія…

На екрані у пресцентрі з’являються збентежені обличчя інших учасників. Ведучі тягнуть паузу. Мій французький колега, який вболіває за Go_A, починає гризти нігті та, забувши про коронавірусні обмеження, смикати мене за руку, вигукуючи «Україна! Україна!» У мене пітніють долоні, на секунду я примружую очі в очікуванні. Інтрига щодо 10-ї країни, яка проходить у фінал, трималася до останньої миті. Аж раптом ведуча виголошує: «Україна». Go_A, розмахуючи українськими прапорцями у руках, шаленіє, пресцентр вибухає оплесками, ми з французом ледь не падаємо від щастя зі стільців. Україна - у фіналі конкурсу Євробачення-2021.

ЩАСТЯ ФІНАЛІСТІВ

На годиннику 00:30. Журналісти, які мають спеціальний квиток, прямують на пресконференцію, де 10 фіналістів поділяться своїми першими емоціями та враженнями. Через коронавірус на зустрічі з артистами можуть бути присутні лише 100 журналістів. Кому квиток не дістався, стежать за пресконференцією з екранів у пресцентрі.

Першим до ЗМІ вибігає та на радощах застрибує на стіл виконавець TIX із Норвегії. «Я відчуваю, що зробив це», - видихаючи каже Андреас Хаукеланд.

TIX

Емоції захлеснули Еден Алене (Ізраїль), яка не змогла стримати сліз під час пресконференції. Вона подякувала за любов, яку отримала, та сказала, що зробила це заради своєї країни. Журналістка, яка ставила запитання зазначила, що завдяки тому що Еден Алене увійшла до десятки фіналістів, в їхніх ЗМІ з’явилися гарні новини, а не лише про конфлікт в Ізраїлі.

Еден Алене

Співачка Manizha з Росії, відповідаючи на запитання журналістів, сказала, що втомилася від хейтерів. «Люди казали мені, що я ніколи не вийду у фінал із цією піснею російською мовою… Я пишаюся, що я росіянка, яка співає російською», - заявила вона.

Manizha

Представниця Азербайджану Саміра Ефенді вийшла до журналістів загорнутою у прапор. Цікаво, що пісня «Mata Hari», яку вона виконувала, була написана нідерландськими музикантами та розповідає про сильну жінку, яка може все.

Саміра Ефенді

Виконавиця з Мальти Дестіні Чукуньєре також виходить із прапором на плечах. Каже, що почувається фантастично.

Дестіні Чукуньєре

Музиканти гурту «The Roop», який представляє Литву, відповідаючи на запитання ведучого, кажуть, що почуваються дуже щасливими, але сонними. Тож передусім мають відпочити та поспати.

The Roop

Виконавиця з Кіпру Елена Цагріну поділилася, що емоції, які вона переживала, коли усвідомила, що пройшла у фінал, стали найкращим з того, що вона коли-небудь відчувала.

Елена Цагріну

Розривало від щастя й представника Швеції. Великим прапором він вкрив стіл та від шалених емоцій мало не впав.

Tusse

У гурті Hooverphonic із Бельгії пожартували, що з таким результатом можуть повернутися додому та не будуть вбитими.

Hooverphonic

Останнім до журналістів виходять Go_A. Один із учасників гурту Тарас Шевченко каже, що дуже важко висловити свої емоції, бо вони не можуть кричати. Водночас солістка гурту Катерина Павленко додала, що можуть танцювати та жартома попросила музику. Відправивши у залу повітряні поцілунки під оплески, вона сказала, що дуже щаслива. А ще зізналася, що вболівала за Австралію, яка через коронавірус не приїхала до Нідерландів, і дуже хотіла, щоб вона потрапила до фіналу. «Я дуже сподівалася, що, якщо не ми, то Австралія, але так сталося, що ми пройшли і ми дуже щасливі», - поділилася солістка гурту Go_A.

Ірина Драбок, Гаага

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Перше фото: Getty Images