Заява про плагіат у номері Go_A на Євробаченні є безпідставною – СТБ

Конкурсний номер гурту Go_A, який представляє Україну на Євробаченні-2021, є розробкою творчої команди СТБ, і він був узгоджений із Суспільним мовником.

Як передає Укрінформ із посиланням на Суспільне/Детектор медіа, в цьому запевняють на телеканалі СТБ.

«Постановники виступу гурту Go_A на Євробаченні-2021 Костянтин Томільченко і Олександр Братковський не мали доступу до документів, які подавали на конкурс ідей для створення кліпу на пісню Shum. Відповідно, вони не бачили ідеї режисерки Анастасії Михайлової, яка звинувачує їх у крадіжці і вимагає вказати її авторкою ідеї постановки», - зазначили у пресслужбі СТБ, який відповідав за постановку номера на цьогорічному Євробаченні.

Наголошується, що конкурс, про який пише авторка поста, був внутрішнім конкурсом НСТУ на ідею для музичного відеокліпу на пісню Shum.

«Ні телеканал СТБ, ні Костянтин Томільченко або Дмитро Курята не брали участі в організації чи проведенні даного конкурсу. Всі ідеї, подані на вказаний конкурс, є внутрішніми документами НСТУ, що не підлягають передачі третім особам. Суспільний мовник не передавав СТБ зазначені матеріали ні в момент проведення свого конкурсу, ні під час підготовки нами сценічної постановки для виступу гурту Go_A на Євробаченні», - підкреслили на телеканалі.

Також указується, що будь-які заяви, ніби СТБ якимось чином отримав яку-небудь ідею з тих, що були подані на конкурс для музичного відеокліпу, і використав її під час створення сценічної постановки для виступу нашого представника в Роттердамі, є безпідставними.

Раніше режисерка Анастасія Михайлова стверджувала, що подавала проєкт на конкурс на розробку ідеї кліпу та її реалізації гурту Go_A на пісню «Шум», а під час першого півфіналу побачила своє ідеї у постановці номера представників України на Євробаченні-2021. Вона вимагає вказати її автором ідеї постановки.

Як повідомляв Укрінформ, гурт Go_A з піснею «Шум» вийшов у фінал Євробачення-2021 і виступить в арені у Роттердамі 22 травня.

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