Україна - у фіналі конкурсу Євробачення-2021

Український гурт Go_A із піснею "Шум" вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2021.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Інтрига щодо 10-го виконавця, який проходить у фінал, трималася до останньої миті.

Також до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок гурт Go_A на прохання журналістів виконував пісню "Шум" для шанувальників у пресцентрі Євробачення.

Цьогорічний міжнародний пісенний конкурс відбувається з 18 до 22 травня в Роттердамі.

Фото: eurovision.tv